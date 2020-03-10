Турция обязала компании получать разрешение на экспорт медицинских средств защиты

В список товаров для экспорта, которых теперь требуется предварительное одобрение Министерства, вошли защитные маски, костюмы, непроницаемые для жидкости фартуки и защитные очки, говорилось в «Официальном вестнике», вышедшем 4 марта.

Согласно постановлению, Министерство должно одобрить экспорт этих товаров, пишет Duvar.

Цены на эти товары растут в связи с разрастанием по всему миру вспышки коронавируса, который уже унёс жизни 2 тыс. 800 человек в Китае и свыше 70 в более чем 50 странах.

Турция помещает людей, приезжающих из зараженных стран, в карантин. В стране пока не было зафиксировано ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом.