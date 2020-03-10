Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса

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Sergei Karpukhin/Reuters

В Санкт-Петербурге местные жители выстроились в очередь к обменникам валюты из-за резкого изменения курса рубля. Об этом сообщает «Фонтанка».

Так наибольшее количество людей находилось возле обменного пункта в Лиговском переулке, где в очереди были около 30 человек.

По данным СМИ, очередь также образовалась возле обменника на станции метро «Владимирская».

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