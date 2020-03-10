Помпео: США против создания «параллельного правительства» в Афганистане

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Luisa Gonzalez/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео уведомил, что Вашингтон выступает против создания параллельных правительственных структур в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы выступаем решительно против любых действий по созданию параллельного правительства», — заявил Помпео.
По его словам, США также против силового воздействия для решения политических разногласий.
Ранее Вашингтон и «Талибан» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) заключили между собой мирное соглашение.
«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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