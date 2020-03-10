Советы дизайнеры: как использовать голубой цвет в интерьере

Share Tweet Share Share Email CommentsГолубой цвет считается одним из самых освежающих и приятных во всей цветовой гамме. Он вызывает хорошие воспоминания о море, ассоциируется с чистотой и охлаждает интерьер в жаркое время года. Помимо этого, он имеет ряд преимуществ, благодаря которым можно визуально увеличить маленький интерьер.

В какой комнате уместен голубой цвет

Голубой цвет считается универсальным

Небесный оттенок считается универсальным и может применяться во всех комнатах:

В прихожей он создаст атмосферу чистоты, хотя некоторым может показаться не практичным применять его в этой комнате. На самом же деле, этот цвет позволит визуально наполнить воздухом небольшую комнату. Если есть опасения, что на стенах будут видны какие-либо капли или пятна, стоит выбирать моющиеся обои или красить стены.

Консоль голубого цвета в прихожей

Голубой цвет в интерьере прихожей

Гостиную голубой цвет освежит. Для этого достаточно одного кресла, журнального столика или дивана цвета морской волны. Голубой декор особенно актуален в тёплое время года. Зимой его можно комбинировать с контрастными тёплыми оттенками – коричневым, охристым, солнечным оранжевым.

Голубой диван в гостиной

Голубой цвет освежает интерьер

Голубой цвет в интерьере гостиной

Спальня – идеальное место для экспериментов с голубым цветом. Вечером он настраивает на спокойный лад, умиротворяет, а утром бодрит и освежает. Здесь его можно использовать на стенах, в текстиле и аксессуарах. Интересно смотрится разнообразие оттенков голубого в одном интерьере. В спальне желательно разбавлять его серым или белым.

Приглушённый голубой цвет в интерьере спальни

Приятный голубой оттенок

Некоторые с опаской используют голубой на кухне и в столовой, ведь он славится свойством подавлять аппетит. Но это утверждение касается насыщенного синего цвета, в то время, как голубой совершенно нейтрален в этом вопросе.

Голубой в интерьере столовой

Голубая столовая зона

Голубые акценты на кухне

Голубая кухня

Для ванной и санузла этот оттенок подходит идеально. Он словно создан для этих комнат. Он привносит в интерьер помещений лёгкость и ощущение чистоты. Здесь его хорошо использовать в облицовке стен.

Голубой цвет в интерьере ванной

Голубые стены в санузле

Визуальные хитрости

Голубой цвет активно борется за визуальное расширение пространства. Стены оформленные в этом оттенке кажутся дальше, поэтому комната зрительно увеличивается. Вот несколько визуальных хитростей, которые помогут при работе с голубым в интерьере:

Вытянуть помещение получится, если сделать одну из стен акцентной, а остальные покрасить в белый цвет.

Для того, чтобы визуально поднять потолок, нужно покрасить его в цвет неба.

Голубой предмет мебели или декора поможет отвлечь внимание от изъянов пространства.

Предмет голубого цвета отвлекает внимание от изъянов пространства

Акцентная стена голубого цвета

Голубой потолок

Сочетание с другими цветами

В первую очередь, голубой хорошо сочетается с синим цветом. Зачастую их разбавляют белым, так как оба оттенка считаются активными. Их также нередко комбинируют с серым, коричневым, жёлтым. Чтобы внести в интерьер смелые яркие нотки достаточно дополнить голубой интерьер красными, оранжевыми или зелёными аксессуарами. Их не должно быть много и все оттенки должны дополнять друг друга, и визуально перегружать комнату.

Голубой хорошо сочетается с коричневым цветом

Голубой и песочный – идеальное сочетание

Голубой и оранжевый – довольно смело

Яркие краски

Неожиданно – голубой и красный

Гармония цвета

Голубой и розовый в интерьере

Голубой хорошо сочетается с зелёным

Контрастное сочетание смотрится очень выигрышно