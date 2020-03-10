Советы дизайнеры: как использовать голубой цвет в интерьере

Share Tweet Share Share Email CommentsГолубой цвет считается одним из самых освежающих и приятных во всей цветовой гамме. Он вызывает хорошие воспоминания о море, ассоциируется с чистотой и охлаждает интерьер в жаркое время года. Помимо этого, он имеет ряд преимуществ, благодаря которым можно визуально увеличить маленький интерьер.
В какой комнате уместен голубой цвет
Голубой цвет считается универсальным
Небесный оттенок считается универсальным и может применяться во всех комнатах:
В прихожей он создаст атмосферу чистоты, хотя некоторым может показаться не практичным применять его в этой комнате. На самом же деле, этот цвет позволит визуально наполнить воздухом небольшую комнату. Если есть опасения, что на стенах будут видны какие-либо капли или пятна, стоит выбирать моющиеся обои или красить стены.
Консоль голубого цвета в прихожей
Голубой цвет в интерьере прихожей
Гостиную голубой цвет освежит. Для этого достаточно одного кресла, журнального столика или дивана цвета морской волны. Голубой декор особенно актуален в тёплое время года. Зимой его можно комбинировать с контрастными тёплыми оттенками – коричневым, охристым, солнечным оранжевым.
Голубой диван в гостиной
Голубой цвет освежает интерьер
Голубой цвет в интерьере гостиной
Спальня – идеальное место для экспериментов с голубым цветом. Вечером он настраивает на спокойный лад, умиротворяет, а утром бодрит и освежает. Здесь его можно использовать на стенах, в текстиле и аксессуарах. Интересно смотрится разнообразие оттенков голубого в одном интерьере. В спальне желательно разбавлять его серым или белым.
Приглушённый голубой цвет в интерьере спальни
Приятный голубой оттенок
Некоторые с опаской используют голубой на кухне и в столовой, ведь он славится свойством подавлять аппетит. Но это утверждение касается насыщенного синего цвета, в то время, как голубой совершенно нейтрален в этом вопросе.
Голубой в интерьере столовой
Голубая столовая зона
Голубые акценты на кухне
Голубая кухня
Для ванной и санузла этот оттенок подходит идеально. Он словно создан для этих комнат. Он привносит в интерьер помещений лёгкость и ощущение чистоты. Здесь его хорошо использовать в облицовке стен.
Голубой цвет в интерьере ванной
Голубые стены в санузле
Визуальные хитрости
Голубой цвет активно борется за визуальное расширение пространства. Стены оформленные в этом оттенке кажутся дальше, поэтому комната зрительно увеличивается. Вот несколько визуальных хитростей, которые помогут при работе с голубым в интерьере:
Вытянуть помещение получится, если сделать одну из стен акцентной, а остальные покрасить в белый цвет.
Для того, чтобы визуально поднять потолок, нужно покрасить его в цвет неба.
Голубой предмет мебели или декора поможет отвлечь внимание от изъянов пространства.
Предмет голубого цвета отвлекает внимание от изъянов пространства
Акцентная стена голубого цвета
Голубой потолок
Сочетание с другими цветами
В первую очередь, голубой хорошо сочетается с синим цветом. Зачастую их разбавляют белым, так как оба оттенка считаются активными. Их также нередко комбинируют с серым, коричневым, жёлтым. Чтобы внести в интерьер смелые яркие нотки достаточно дополнить голубой интерьер красными, оранжевыми или зелёными аксессуарами. Их не должно быть много и все оттенки должны дополнять друг друга, и визуально перегружать комнату.
Голубой хорошо сочетается с коричневым цветом
Голубой и песочный – идеальное сочетание
Голубой и оранжевый – довольно смело
Яркие краски
Неожиданно – голубой и красный
Гармония цвета
Голубой и розовый в интерьере
Голубой хорошо сочетается с зелёным
Контрастное сочетание смотрится очень выигрышно