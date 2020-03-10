Борщевая диета: худеем за неделю на 5 кг! Рецепт диетического борща

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsБорщевая диета – это своего рода синтез овощного и жидкого рациона, которые в равной степени полезны для организма. Использовать предлагаемый способ снижения веса можно в любое время года, но зимой, когда горячие блюда более востребованы, он будет особенно актуален. Основа диеты – борщ, приготовленный на воде с использованием специального набора овощей.

Продолжительность: 7 дней

Результат: минус 5 кг

Рецепт диетического борща

  • масло растительное – 2–3 ст. л.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • стебель сельдерея – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • цукини – 1 шт.
  • свекла – 1 шт.
  • капуста – ½ кочана
  • томатная паста – 2–3 ст. л.
  • вода кипяченая – 14 стаканов
  • соль по вкусу
  • пряности по вкусу
  • зелень

Способ приготовления: лук, сельдерей, морковку и свеклу очистите, нарежьте тонкими полосками или натрите на терке, после чего пассеруйте на сковородке на растительном масле, добавив чуть позже томатную пасту; капусту, перец, цукини, вымойте, нарежьте и отварите, добавьте к ним протушенные корнеплоды, соль и по желанию пряности, зелень.

Примерное меню на неделю

День первый: борщ; фрукты (любые, исключая бананы); несладкие чай, кофе и негазированная вода.

День второй: борщ; любые овощи зеленой окраски (свежие либо консервированные, кроме кукурузы, зеленого горошка и других бобовых), вечером — одна запеченная картофелина с добавлением растительного масла.

День третий: борщ; любые фрукты и овощи, исключая картофель.

День четвертый: любые фрукты и овощи (разрешены даже бананы и нежирное молоко в небольших количествах).

День пятый: борщ; отваренная нежирная говядина, помидоры.

День шестой: борщ; отваренная нежирная говядина, свежие овощи (лучше брать листовые).

День седьмой: борщ; рис, отваренный с овощами, сок из фруктов.

Борщевая диета: худеем за неделю на 5 кг! Рецепт диетического борща