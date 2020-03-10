Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI

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После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные торгов.

Так, на 1.32 мск стоимость апрельского фьючерса WTI достигло 31,15 доллара за баррель. Однако в начале торгов рост был на уровне 0,3%.

При этом майский фьючерс марки Brent становится дешевле на 0,39%, добравшись до отметки в $33,32 за баррель.

Ранее обе марки упали на 30%.

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