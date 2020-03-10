Чётки – супер-помощник для знаменитостей, а не просто модный аксессуар

Удивительно и интересно, что же так привлекает знаменитых людей в ношении чёток – модный привлекающий внимание трендовый аксессуар или всё не так просто как кажется на первый взгляд. Носят они их как традиционно, так и оригинально.В частности чётками увлекаются такие замечательные звёзды как Линдсей Лохан, Шакира, Мадонна и многие другие.Я внимательно изучил этот вопрос и действительно ношение чёток это не просто дань моде, а очень полезный инструмент — например прекрасный запоминатор сложных текстов песен и другой сложной информации для актёров. Для того чтобы убедиться в реалистичности данной информации я с удовольствием прошёлся по удивительной истории чёток.Уже сложно в наше время сказать как и когда впервые появились чётки. Сначала назначение чёток было практическим – простой и удобный инструмент для счёта. В этом смысле чётки можно считать прародителями современных компьютеров( чётки – канцелярские счёты — механический арифмометр — электронный калькулятор-компьютер). Интересно, что чётки стали прототипом ещё одного технического устройства – безостановочного открытого лифта-патерностера(был достаточно распространён в офисных зданиях во всём мире),заимствовавшего у чёток как принцип действия, так и и их латинское наименование.В древности чётки представляли собой шнур или полоску кожи с рядом завязанных узелков. Чётки старообрядцев, называемые лестовкой, имеют кисть кожаных лепестков.В христианстве, исламе, буддизме и некоторых других религиях чётки используются для счёта молитв, поклонов и иных ритуальных действий.Количество зерён в чётках чаще всего равно или кратно 33, по числу лет земной жизни Иисуса Христа. У мусульман чётки имеют такое же количество зерён, но иногда бывают даже со 101 зерном, по числу имеющихся в Коране имён Аллаха. Впрочем, кришнаитские чётки для счёта мантр состоят почему-то из 108 зёрен. Бывают чётки с 66 или 99 зёрнами. Бусины чёток на шнурке разделены на три группы особыми уменьшенными и уплощёнными зёрнами, не входящими в общее количество. Материалом для изготовления чёток могут быть дерево, кость, рог, янтарь, стекло, керамика, пластмасса, металл, а иногда полудрагоценные и даже драгоценные камни.Если предположить восточное происхождение чёток, то вероятнее всего, их проще было сделать из косточек плодов маслины – одного из древнейших культурных растений Востока и Средиземноморья.Чётки многофункциональны – перебирание чёток позволяет сосредоточиться и хорошо успокаивает нервную систему, поглаживание зёрен удивительным образом помогает при бессоннице, чётки незаменимы для тренировки чувствительности и профессиональной точности движений пальцев у хирургов, музыкантов, художников, часовщиков и как не странно для программистов, и кассиров. В этом же качестве чётки рекомендуются для проведения реабелитационных упражнений после различных травм кисти и пальцев.Перебирание чёток облегчает запоминание различной информации, особенно, если её нужно «ввести в память» в определённой последовательности. Усвоение запоминаемого материала будет более фундаментальным, так как подкрепляется дополнительными мышечными впечатлениями. Чётки же помогут извлечь заложенную информацию из кладовой вашей памяти в нужный момент – неординарный физиологический феномен, безусловно имеется индивидуальный эффект у каждого человека.Чётки, конечно же оригинальное украшение как для женщин так и для мужчин, при том носить их можно всегда и везде. Сейчас безусловный хит – ношение чёток на запястье, как оригинальный браслет.Удивительный, непростой временной путь интерпретаций преодолели чётки и стали достаточно востребованными спутниками людей всех эпох, наций, религий и убеждений.Безусловно появление чёток у знаменитых людей – это скорее всего сначала необходимый инструмент, а потом уже оригинальный аксессуар.Автор: Гордеев Сергей. В статье собраны интересные и малоизвестные факты о чётках.