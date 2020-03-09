Певица МакSим вернулась домой после месяца лечения в клинике

Артистка отметила дома 11-летие дочери.

Певица Марина Максимова, заявившая об уходе со сцены, продолжает лечение после ДТП. Весной прошлого года артистка попала в аварию (машину занесло в кювет), из-за которой у нее начались проблемы со здоровьем. Директор звезды Маргарита Соколова сообщила, что на днях МакSим выписалась из московской клиники.

«Чувствует себя гораздо лучше, но продолжает наблюдаться амбулаторно: проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки. Поэтому Марина много гуляет на свежем воздухе, бегает, делает массажи», — рассказала директор певицы.

МакSим успела вернуться домой ко дню рождения дочери Александры. Для нее поп-исполнительница приготовила большой праздник с участием клоунов.

Поклонники не оставляют надежд, что когда Марина поправится, то сможет продолжить музыкальную карьеру. Напомним, что артистка жаловалась на сильные головные боли, из-за которых отменила все предстоящие концерты.

Позднее уход МакSим со сцены прокомментировала телеведущая Алена Водонаева, упрекнувшая певицу в излишней любви к алкоголю.