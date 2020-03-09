Birgün: Крупнейшая сеть супермаркетов Турции Migros в 2019 году понесла убытки в размере 80 млн долларов

По данным Birgün, балансовый отчёт компании показал, что половина совокупных обязательств Migros была в иностранных валютах, в результате чего основными причинами финансовых трудностей оказались колебания валютных курсов.

Отметим, что Турция постепенно восстанавливается после валютного кризиса, разразившегося в 2018 году, когда лира потеряла почти 40% по отношению к доллару. Позиция лиры по-прежнему остаётся весьма слабой и нестабильной, а многие компании и банки обременены растущим долгом.

В соответствии с аудиторским отчётом Migros, представленном KAP, общая задолженность компании приравнивается к 14,1 млрд лир (2,3 млрд долларов), около половины из которых составляют краткосрочные кредиты, в основном в иностранной валюте.

По словам газеты, начиная с 2015 года, за исключением 2017 года, Migros каждый год терпит убытки.