Супругу Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко раскритиковали поклонники из-за неподходящих носков

Недавно жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в компании своего супруга. Однако поклонники раскритиковали модель за выбор неподходящих носков. Анастасия Костенко решила поблагодарить своего супруга Дмитрия Тарасова за поздравления в Международный женский день. «Благодарю прекрасную реальность, которую в книгах называют сказкой. И за звезды», — кратко подписала публикацию Костенко. Футболист преподнёс возлюбленной большой букет тюльпанов. Пара запечатлена сидящей спиной друг к другу. На фото модель предстала в домашнем наряде красного цвета и фиолетовых носках. Последняя делать гардероба и вызвала больше всего критики.Внимательные пользователи Сети отметили, что модель выбрала неподходящие под наряд носки. «Лучше вместо носков надевать колготы»; «Фиолетовые носки не подходят к красному платью»; «Кошмарные носки», — отреагировали на фотографию подписчики.Стоит отметить, Анастасия Костенко не впервые попадает под критику фолловеров. Недавно футболист продемонстрировал снимок, на котором супруга запечатлена в трусах и с небрежным пучком. Поклонники долго спорили, может ли возлюбленная Тарасова так выглядеть дома или лучше появляться к завтраку при полном параде. Тем не менее, спортсмен и дальше показывает фото модели в неприглядном виде. Он также делился снимком Костенко, на котором было видно, как она держит молокоотсос. Вид у неё был, по словам поклонников, уставший. READ Мастер-классы по грэпплингу прошли в Кисловодске