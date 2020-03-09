Тарзан в свой 50-летний юбилей «зажег» с другой женщиной на глазах у жены

Сергей Глушко, он же известный стриптизер Тарзан, отпраздновал свой 50-летний юбилей 8 марта. Как принято у артистов, подарки он не только принимал, но и сам делал сюрпризы зрительницам на сцене в шоу «50 оттенков Серого», заигрывая с ними на глазах у жены. Информацию о впечатляющем празднике супруги Глушко/Королева разместили каждый в своем Instagram-аккаунте, и везде поклонники рассыпаются в комплиментах и поздравлениях, адресованных не только имениннику, но и его супруге. По словам же Наташи Королевой, для неё это было «самое волнительное мероприятие». Певица не только приготовила «бомбический» подарок для любимого, с которым через три года будет отмечать фарфоровую свадьбу, но и выступала в представлении. Шоу, как и предвидела Королева, получилось «фееричным». Тарзан и его команда в ярких одеждах и совсем без них демонстрировали достижения бодибилдинга, летали над сценой, показывали эротические танцы для взрослых, активно привлекая к этому зрителей. Одна из девушек получила «подарок» от самого юбиляра, видеозапись неоднозначного номера затем была опубликована.Кто-то пытался разглядеть на лице супруги Тарзана следы недовольства и ревности, другие же называют это просто волнением и усталостью. Королева не раз говорила, что относится очень спокойно к тому, как зарабатывает на жизнь её муж. Она счастлива в своей супружеской жизни, но не хотела бы, чтобы их сын Архип унаследовал профессию отца. Сам же артист признался Ивану Урганту в его программе, что стриптиз как искусство смелого жанра в стране «начался и закончится на нем». READ Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года