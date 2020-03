Певица Саша Зверева подтвердила слухи о четвертой беременности

Саша Зверева подтвердила четвертую беременность, слухи о которой распространялись уже несколько месяцев. Певица показала свой округлившийся живот. На своей странице в Instagram Саша Зверева разместила видео нежной песни, где поклонники увидели ее округлившийся живот. Вокалистка признается, что планировала оригинальным способом сообщить новость, поэтому беременность долго скрывала. Подписчики написали много поздравлений артистке с пожеланиями легких родов. Также некоторые фанаты отметили, они плакали при просмотре ролика.

Напомним, Саша Зверева стала женой жителя США Даниэля Уолбрана. Исполнительница приглашала на церемонию всех своих поклонников, предлагая заплатить 500-15 тысяч рублей за трансляцию, что могло бы окупить все их расходы.

💚🤍💚 ⠀ P.S.Больше всего на свете я хотела, чтобы этот день получился особенным! ⠀ И чтобы этот пост получился не как у всех! ⠀ Получилось? 😌🙏🏼

