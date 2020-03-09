Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное заявление площадки.

Так верхней границей для доллара стала цена в 76,3951 руб. с 70,445 руб. за $1.

Для евро таковой границей были назначены 87,3131 руб. с 79,625 рубля.

Кроме того, Биржа изменила границы и других иностранных валют, например курс фунта стерлингов поднят с 93,5525 руб. до 101,544 руб., а китайского юаня — с 10,1625 руб. до 11,0471 рубля.

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