Путин ответил словами «мы повторим» на вопрос о ВОВ

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в рамках интервью ТАСС ответил на вопрос о Великой отечественной войне словами «мы повторим». Анонсом интервью поделился Telegram-канал «Пул №3».

Отмечается, что десятая часть большого интервью с российским лидером выйдет во вторник, 10 марта.

«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заявил Путин.

Он также процитировал слова из кинофильма «Александр Невский»: «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Уточняется, что интервью с главой государства будет посвящено памяти Великой Отечественной войне, лидеру СССР Иосифу Сталину и фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру.

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