Фотографии зрелищного ралли Дакар 2018 года

Гонка в пустыне — занятие для настоящих экстремалов. Стартовав 6 января в столице Перу Лиме, команды со всего мира начали свое двухнедельное приключение по бездорожью по Аргентине, Перу и Боливии в рамках ежегодного ралли Дакар 2018.

Кстати, российская команда стала 15-кратным победителем знаменитого ралли-рейда в зачете грузовиков. Поехали!

Фотографии: Franck Fife и Martin Mejia.

Торжественный старт Ралли Дакар 2018 в Лиме, Перу, 6 января 2018.

Ралли Дакар, которое ранее было известно под названием «Париж — Дакар», является ежегодной гонкой, основанной французским мотогонщиком Тьерри Сабином и проводится с 1978 года.

В ралли принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители, причем их число обычно достигает 80 %.

Чемпион ралли Дакар 2018 выявляется по сумме очков, а вся дистанция разбивается на отдельные участки. Победителем становится тот, кто проходит весь маршрут за наименьшее время.

Вечером можно полюбоваться местными пейзажами.

Не всё идет по плану. Инцидент произошел 8 января в пустыне в ходе этапа между населенными пунктами Писко и Сан-Хуан-де-Маркона в Перу. Внедорожник Toyota под управлением 44-летней Рейны внезапно загорелся, и в итоге машина полностью была уничтожена огнем. Аргентинская гонщица и ее штурман Карлос Данте Пелайо успели вовремя покинуть автомобиль и не пострадали.

Немного истории ралли Дакар. В 1977 году французский мотогонщик Тьерри Сабином заблудился в Ливийской пустыне и был найден только через 3 дня. Он чудом остался жив благодаря туарегам. Это происшествие вдохновило Тьерри на организацию опасного ралли, которое впервые прошло в 1978 году. (Фото Andres Stapff):

Бескрайние перуанские пейзажи.

Автомобиль не выдержал испытаний. (Фото Andres Stapff):

Соревнования в ралли Дакар проходят в трех группах: мотоциклы (включая квадроциклы), автомобили и грузовики. Перу, 10 января 2018. (Фото Ricardo Mazalan):

Заблудились? (Фото Andres Stapff):

Машина девятикратного чемпиона мира в ралли Себастьяна Леба. Им пришлось сняться с «Дакара» — 2018 из-за травмы штурманаДаниэля Елены в результате аварии.

Приборная панель машины команды Пежо, Боливия, 11 января 2018. (Фото Eric Vargiol):

Тот случай, когда дворники плохо помогают. (Фото Dan Istitene):

Местные жители — стадо лам, Боливия 13 января 2018.

Да пошло оно всё. Гонщик Гийом Мартенс упал с мотоцикла, выбил из гонки, но не расстроился. Боливия, 13 января 2018.

Еще одно падение. Аргентинский гонщик Франко Кайми не рассчитал маршрут в Боливии, 13 января 2018.

Пейзажи 7 этапа ралли Дакар 2018 с высоты, Боливия, 13 января 2018.

Это уже Аргентина. Одиннадцатый этап ралли Дакар 2018.

Команда Тойоты на 12 этапе ралли в Аргентине.

Зритель. (Фото David Fernandez):

Экстремальный проезд по дюнам.

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-Мастер» защитил титул чемпиона ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. В генеральном зачете «Дакара»-2018 Николаев занял итоговое первое место. И эта неудача на 5 этапе ралли не остановила.

Ралли Дакар 2016: гонка в пустыне.