Фотографии зрелищного ралли Дакар 2018 года

Гонка в пустыне — занятие для настоящих экстремалов. Стартовав 6 января в столице Перу Лиме, команды со всего мира начали свое двухнедельное приключение по бездорожью по Аргентине, Перу и Боливии в рамках ежегодного ралли Дакар 2018.
Кстати, российская команда стала 15-кратным победителем знаменитого ралли-рейда в зачете грузовиков. Поехали!
Фотографии: Franck Fife и Martin Mejia.
Торжественный старт Ралли Дакар 2018 в Лиме, Перу, 6 января 2018.
Ралли Дакар, которое ранее было известно под названием «Париж — Дакар», является ежегодной гонкой, основанной французским мотогонщиком Тьерри Сабином и проводится с 1978 года.
В ралли принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители, причем их число обычно достигает 80 %.
Чемпион ралли Дакар 2018 выявляется по сумме очков, а вся дистанция разбивается на отдельные участки. Победителем становится тот, кто проходит весь маршрут за наименьшее время.
Вечером можно полюбоваться местными пейзажами.
Не всё идет по плану. Инцидент произошел 8 января в пустыне в ходе этапа между населенными пунктами Писко и Сан-Хуан-де-Маркона в Перу. Внедорожник Toyota под управлением 44-летней Рейны внезапно загорелся, и в итоге машина полностью была уничтожена огнем. Аргентинская гонщица и ее штурман Карлос Данте Пелайо успели вовремя покинуть автомобиль и не пострадали.
Немного истории ралли Дакар. В 1977 году французский мотогонщик Тьерри Сабином заблудился в Ливийской пустыне и был найден только через 3 дня. Он чудом остался жив благодаря туарегам. Это происшествие вдохновило Тьерри на организацию опасного ралли, которое впервые прошло в 1978 году. (Фото Andres Stapff):
Бескрайние перуанские пейзажи.
Автомобиль не выдержал испытаний. (Фото Andres Stapff):
Соревнования в ралли Дакар проходят в трех группах: мотоциклы (включая квадроциклы), автомобили и грузовики. Перу, 10 января 2018. (Фото Ricardo Mazalan):
Заблудились? (Фото Andres Stapff):
Машина девятикратного чемпиона мира в ралли Себастьяна Леба. Им пришлось сняться с «Дакара» — 2018 из-за травмы штурманаДаниэля Елены в результате аварии.
Приборная панель машины команды Пежо, Боливия, 11 января 2018. (Фото Eric Vargiol):
Тот случай, когда дворники плохо помогают. (Фото Dan Istitene):
Местные жители — стадо лам, Боливия 13 января 2018.
Да пошло оно всё. Гонщик Гийом Мартенс упал с мотоцикла, выбил из гонки, но не расстроился. Боливия, 13 января 2018.
Еще одно падение. Аргентинский гонщик Франко Кайми не рассчитал маршрут в Боливии, 13 января 2018.
Пейзажи 7 этапа ралли Дакар 2018 с высоты, Боливия, 13 января 2018.
Это уже Аргентина. Одиннадцатый этап ралли Дакар 2018.
Команда Тойоты на 12 этапе ралли в Аргентине.
Зритель. (Фото David Fernandez):
Экстремальный проезд по дюнам.
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-Мастер» защитил титул чемпиона ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. В генеральном зачете «Дакара»-2018 Николаев занял итоговое первое место. И эта неудача на 5 этапе ралли не остановила.
Ралли Дакар 2016: гонка в пустыне.