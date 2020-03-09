Турецкие дальнобойщики застряли на иранской границе

Напомним, Иран занимает второе место по числу погибших из 70 стран, в которых была обнаружена инфекция.

«Мы находимся в карантине внутри парка, и нам запрещено покидать его. В парке есть один рынок, на котором мы можем делать покупки. Мы не знаем, как долго продлится эта ситуация, и мы не можем поддерживать надлежащий контакт с нашими семьями. Среди нас нет ни одного больного, мы здоровы, но если они оставят нас, мы все заболеем. В данный момент мы находимся в ситуации, когда нас оставили умирать. Мы потребовали от властей всего, но они не проявили интереса. Неужели они ждут, когда мы умрём?» — цитирует Duvar турецкого дальнобойщика Ферита Юдже, который уже два года перевозит грузы на международном уровне.

На протяжении пятнадцати дней сотни дальнобойщиков застряли в иранском городе Лотфабад, который находится в северо-восточной части страны недалеко от границы с Туркменистаном.

«Мы ни с кем не можем связаться, а чиновники из консульства не спешат на помощь. Мы должны пройти через Туркменистан», — сказал Юдже. Он также добавил, что место, в котором они вынуждены ждать, не гигиенично и что их семьи обеспокоены.

«Мы боимся заболеть. Если мы будем продолжать ждать здесь, мы станем психологически больными. Мы не можем говорить или общаться друг с другом, и мы не можем покинуть грузовики. Власти должны либо разрешить нам пересечь границу, либо вернуть нас в Турцию», — отметил Юдже.

Депутат прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Эмер Фарук Гергерлиоглу заявил, что на границе Ирана с Туркменистаном находится 800 дальнобойщиков, а на границе с Турцией — 400. «Главная проблема — в Туркменистане. Они ждут в парке уже пятнадцать дней и кричат. Они говорят, что их никто не слышит и не обращает на них внимания. Мы внесли парламентский вопрос на эту тему, и я встретился с заместителем министра иностранных дел. Они знают о том, что происходит, и говорят, что знают, что дальнобойщики находятся в очень сложной ситуации», — указал парламентарий.

По его словам, в правительстве сказали, что пытаются сделать то, что необходимо.