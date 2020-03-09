Юлия Снигирь впервые показала лицо четырехлетнего сына от Евгения Цыганова

36-летняя Юлия Снигирь вместе с 40-летним Евгением Цыгановым около пяти лет, однако они предпочитают не делиться подробностями личной жизни и крайне редко публикуют семейные фотографии. В честь дня рождения сына Федора актриса сделала исключение. Звезда запостила в инстаграме кадр с изображением малыша.

Этому парню сегодня 4,

— коротко подписала черно-белый снимок Юлия.

Знаменитость до сегодняшнего дня публиковала фотографии Федора только со спины. Первый такой снимок был сделан, когда мальчику исполнилось два года. А в июне прошлого года Снигирь показала, как выглядит детская комната сына. Тогда актриса в шутку пожаловалась на бардак, оставленный малышом.

В январе актриса приняла участие в YouTube-шоу Татьяны Лазаревой и рассказала о воспитании Федора. Тогда Снигирь призналась, что иногда ставит сына в угол, однако подобные действия приводят лишь к тому, что сын обижается на родителей. Юлия призналась, что Федор не всегда слушается маму, и назвала его «ужасно вредным человеком».

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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов