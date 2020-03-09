Брэда Питта заметили в компании незнакомки на концерте в Лос-Анджелесе

Поклонники надеялись, что 56-летний Брэд Питт и его бывшая жена, 51-летняя Дженнифер Энистон, могут снова быть вместе, однако, судя по всему, актер увлечен другой женщиной. Вчера папарацци сфотографировали звезду в компании загадочной брюнетки. Вместе они посетили концерт Thundercat в Wiltern Theatre в Лос-Анджелесе.

Их снимки опубликовал портал TMZ. По словам очевидцев, они приехали на концерт вместе и весь вечер наслаждались музыкой и о чем-то болтали.

Помимо Питта выступление Thundercat посетили другие знаменитости. Среди них были Ариана Гранде, хип-хоп-исполнитель Ty Dolla Sign и Андерсон Паак.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

В то же время слухи вокруг Энистон и Питта множатся с головокружительной скоростью. На днях издание Globe поговорило с мамой Питта Джейн — именно она посоветовала сыну помириться с Энистон. Мама актера всегда была в прекрасных отношениях с его бывшей возлюбленной, даже после того как он ушел от нее к Анджелине Джоли, Джейн и Дженнифер продолжали общаться. Мама Брэда якобы мечтает, чтобы Энистон и Питт снова были вместе.

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