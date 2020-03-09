Беременная Кэти Перри потеряла бабушку

Не успели поклонники со всего мира порадоваться скорому прибавлению в семье Кэти Перри, как певица сообщила печальную новость. Из жизни ушла ее бабушка. В личном блоге знаменитость поделилась совместными снимками с родственницей и написала прощальные слова.

Кэти Перри лично сообщила подписчикам о том, что умерла ее бабушка Энн Хадсон. В социальных сетях певица поделилась трогательной публикацией, опубликовав фотографии с родственницей. «Я не знаю, куда уходит душа, но если есть загробная жизнь, то получи от меня поцелуй, моя милая бабушка!» — написала исполнительница.

Знаменитость добавила, что близкого человека не стало вчера, но только сегодня Кэти смогла говорить об этом. «Думаю, что там у бабушки есть бокал ее любимого вина и самый модный образ, включая драгоценности, естественно. Все, что есть у меня — это от отца, а у него — от нее. Я так благодарно ей, что она сделала из нас настоящую семью», — подчеркнула знаменитость.

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Как отметила Перри, она всегда будет восхищаться бабушкой. Более того, для нее родственница была настоящим примером для подражания. «Она пережила Великую депрессию, воспитала троих детей самостоятельно, сшила достаточно одежды для танцовщиц в Вегасе. Она всегда была собой. Была смешной и доброй. Она была замечательной бабушкой», — заявила певица.

Фанаты поспешили поддержать Кэти. Они засыпали певицу добрыми словами и попросили артистку не так сильно нервничать, ведь совсем скоро исполнительница впервые станет мамой.