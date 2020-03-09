Программист автоматизировал свою работу и водил за нос руководство в течение шести лет

Парня уволили с работы после того, как узнали, что он шесть лет бездельничал: русскоязычный программист стал героем западных СМИ, написав скрипты для приготовления кофе, общения с женой и просьб отгулов у начальства Программист автоматизировал большинство своих действий в течение рабочего дня.

В конце мая 2016 года 28-летний пользователь Reddit под ником FiletOFish1066 рассказал историю своей работы на один из калифорнийских успешных технологических стартапов: автоматизировав свои ежедневные задачи, он развлекался в рабочее время и фактически не работал. На историю обратили внимание только в начале июня: признавшись в содеянном, реддитор удалил свой аккаунт.

По словам FiletOFish1066, примерно в 2009 году он выпустился из некоего непрестижного колледжа в Калифорнии и переехал жить к родителям. В колледже он изучал компьютерные науки, и при выпуске его средний балл равнялся 2,3 GPA — примерно тройка с плюсом (или 6 баллов).

Кадр из фильма «Брюс Всемогущий», 2003 год

Тем не менее молодому человеку удалось устроиться в малоизвестный калифорнийский стартап бета-тестером. Что это за компания, реддитор не рассказал, но заявил, что впоследствии она стала «невероятно известной» и попасть в неё стало сложно.

В стартапе FiletOFish1066 официально числился разработчиком, но на самом деле был тестировщиком, хотя ему иногда и приходилось писать код. Первые восемь месяцев он потратил на то, чтобы автоматизировать проведение тестов ПО, а его начальник лишь изредка проверял результаты работы.

Следующие шесть лет молодой человек не работал — но исправно получал зарплату.

Я не шучу. В течение 40 часов каждую неделю я приходил на работу, играл в League of Legends в офисе, сидел на Reddit и делал что хотел. За последние шесть лет я, может быть, провёл всего 50 часов за реальной работой — то есть фактически нисколько. И всем было всё равно. Тесты успешно выполнялись.

Я совершенно серьёзно: друзей или типа того на работе у меня не было, так что никто со мной не разговаривал — разве что начальник, да иногда разрабы ПО, которое я тестировал.

FiletOFish1066

Кадр из фильма «Офисное пространство», 1999 год

Как именно компания выяснила, что FiletOFish1066 ничего не делал, неизвестно: он предполагает, что IT-служба выяснила, в чём заключается его работа, и доложила руководителю. Реддитор попытался соврать, что хоть он и автоматизировал работу, он занимался обновлением скриптов, которые проводили тесты (но это была неправда), и его всё равно уволили.

Два плюса, которые FiletOFish1066 получил от работы — подтянутое тело (он ходил в спортзал каждый день в рабочее время) и 200 тысяч долларов на счету (так как он жил с родителями и не платил за квартиру). Кроме того, при увольнении ему выплатили трёхмесячный оклад. Главный минус — за шесть лет бездельничанья он полностью забыл, как программировать, и поэтому усомнился в том, что сможет найти работу.

Своё признание реддитор писал пьяным, а как проснулся и протрезвел, пообещал поменять свою жизнь. Он заявил, что следующие две недели (пост был датирован 23 мая) собирается провести в путешествиях и навестить родственников в Европе, а затем снова начать программировать и устроиться на работу.

Когда я вернусь, я точно начну учить всё, что забыл. Я потрачу месяц или два, чтобы вспомнить алгоритмы и структуры данных, пока буду читать Cracking the Coding Interview. Я также попробую куда-нибудь устроиться. У меня есть несколько друзей на рынке, кто работает в компаниях «большой четвёрки» в Сан-Франциско (Google, Microsoft, Amazon, Facebook — прим. TJ), так что может от них получу какую-то помощь. Я точно уверен, чтобыло бы круто поработать в компании вроде Google или Facebook.

Съезжать от родителей пока не буду. Съеду, когда найду работу. Возможно, найду апартаменты с отдельной спальней и ванной, такой уж я чистоплюй. Другие планы: серьёзно заняться качалкой, попробовать отказаться от пива и прекратить есть вредную еду. Попробую избавиться и от зависимости от League of Legends. Надо хотя бы попробовать ограничить себя.

FiletOFish1066

Фото: разработчик в Google

Кстати, в ноябре 2015 года внимание СМИ привлекла похожая история: тогда на сайте Bash рассказали историю билд-инженера, автоматизировавшего вторичные действия — откатку сборок от индийского программиста, отправку SMS жене и начальству и приготовление кофе. Согласно истории, мужчину не уволили, а наоборот сманили в другую компанию.