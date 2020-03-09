Онтотехнологии и транформация человека

В информационном поле всё чаще стали появляться такие понятия как «онтопсихология» и «онтологическое мышление», «онтологи» и «онтотехнологии». Этому предшествовало появление образовательных учреждений подобного толка, распространения которых имеет признаки системного характера.Это и «Школа онтологического мышления» под кураторством Агентства Стратегических Инициатив (АСИ), и кафедра социальной онтопсихологии на факультете психологии в Российском Государственном Социальном университете (г. Москва), а также Славянская Ассоциация Онтопсихологии.Пытливый читатель может самостоятельно, пользуясь открытыми информационными источниками, продолжить этот список.В данной статье мы расскажем, для достижения каких основных целей и для решения каких задач применяются онтотехнологии, как они применяются теми, кто стоит у «руля» власти.

Что такое онтотехнологии?

Необходимо сказать, что изучая материалы по данной теме, мы столкнулись не только с достаточно непростым философским языком, но и с вариантом его современной интерпретации — онтологическим языком. Именно его применяют онтотехнологи.Используемые ими понятия и термины самим фактом своего существования, с одной стороны, являются барьером для изучения онтотехнологий и понимания истинных смыслов, а с другой стороны — это элемент посвящения в немногочисленный круг «избранных», которые якобы знают нечто, что другим неведомо.В связи с этим уместно напомнить, что в современном деградировавшим мире люди зачастую используют любое своё превосходство в чём-либо для социального паразитирования.Именно поэтому наши основные предположения в отношении онтотехнологов заключаются в том, что новая «избранная» каста онтотехнологов является банальными социальными паразитами, которые будут использовать свои знания для манипулирования обществом.Причём развеять подобные предположения невозможно словами, нужно показать обратное своими делами. [ 2 ]В данной статье мы демонтировали маскировочную ширму в виде онтологического языка и понятий, выделили реальную суть онтотехнологий, а также показали области их практического применения. Начнём по порядку, с теоретической части вопроса.Такое определение онтологии даётся официальными справочными материалами:Онтоло́гия — раздел философии, который изучает сущность и первооснову мира как целое, как единство многообразия всех явлений.Современные школы онтологического мышления закладывают в онтологию смыслы и наделяют её определёнными признаками. Считается, что онтология обретается в экзистенциальной, т.е. предельной для человека ситуации. Человек обретает мышление и вместе с тем онтологию, формируя онтологическую идею.Можно сказать, что в ту или иную онтологию человек обращается как в некоторую религиозную веру. Не менее важно, что всякая онтология — рациональна, ориентирована на единство бытия и мышления.Подчеркнём, что предельность онтологии — это суть предельности для мышления, так как она характеризует не то, что мыслится и может быть определено как граница мира, а как мыслится, т.е. само мышление.Также важно существенное различие границы и предела. С точки зрения онтологов, преодоление границы должно нести свободу и развитие, но так или иначе противопоставляется повседневной «простой жизни», в которой живёт подавляющее большинство людей, считая её единственно реальной.За превышением предела мышления для онтологов наступает безумие, хаос, распад личности и т.п. Из описанного выше можно сделать вывод, что онтологи своей деятельностью пытаются выстраивать некие границы для собственных мыслей и образов (онтологического мышления), за пределы которых выход заранее табуируется.Мировоззрение – совокупность мыслей и образов человекаПо сути, онтологи задают туннельный сценарий формирования мировоззрения.Учитывая, что специалистов-онтологов в нашей стране готовят на системной основе, то им готовят роль создателей динамического туннельного сценария для общества с целью предсказуемого управления им. Вспомним двухсерийный фильм «Москва — Кассиопея» и «Откроки по Вселенной», где люди создали сначала роботов-исполнителей (биороботов) и потом роботов-вершителей (своего рода демонов-онтологов), которые потом решили улучшить человека, лишив его всех чувств. К тому же, в процессе обучения онтотехнологов, у них самих формируется туннельное мировоззрение, а значит и действовать в разных областях народно-хозяйственного комплекса они будут искренне и неистово.Онтологические принципы, возможность масштабирования, а также основные методики для воздействия на общественные институты мы опишем ниже.

Онтотехнологии и методы применения

Современные онтологи заявляют о том, что их знания позволяют выявлять причинно-следственные связи и их возможные взаимодействия в различных явлениях и процессах.Как говорилось выше, для онтотехнологов разработан понятийно-терминологический аппарат — онтологический язык, отражающий иерархичную структуру и подчинённость внутри различных онтологий. Ниже, мы с некоторым обобщением и краткостью опишем схему работы различных онто-специалистов.Начнём с носителя базовых функций — инженера-онтолога.Инженер-онтолог определяет конкретную предметную область, в которой он будет работать. Например, это может быть, как управление небольшим коммерческим предприятием, так и решение проблем на уровне региона. Далее определяются все объекты и субъекты в данной области, их взаимосвязи и отношения между ними.Потом в работу вступают онтологи-концептуализаторы, задача которых заключается в составлении «концептуальной» карты. Этот процесс называется «концептуализацией», который, в свою очередь, решает две основные задачи:

Построение «структурных отношений» (наше примечание — прямые и обратные связи) между субъектами и объектами (наше примечание — многослойная карта с целым набором замкнутых систем, где субъект может рассматриваться одновременно и как объект управления). Построение «наследуемых отношений», когда один объект подчинён другому через наследование свойств. Выявляются отношения между свойствами объектов (наше примечание — учитывается, что информация передаётся не только через культуру, но и генетическим путём).

Структурные и наследуемые отношения онтологи называют «онтологией отношений». В них «жёсткая» логика связывает объекты в одно целое, например: автомобиль и колесо от него — эти объекты разного рода могут составлять единое целое, но часть целого не обладает свойствами целого. У отца может быть много сыновей, но у сына — всегда один биологический отец, и т.п.Далее в работу вступает концептуальный архитектор, который занимается концептуальным проектированием. На этой стадии устанавливаются отношения между предметными локациями (наше примечание — отношения между замкнутыми системами), которые обладают структурными и наследуемыми отношениями — так формируется «трансдисциплинарная» (межпредметная) онтология, что считается наиболее значимой задачей.Как правило, вся работа происходит в едином цифровом пространстве, на специально созданной платформе, через динамическую схематизацию с обеспечением доступа к ней большого количества пользователей-онтологов для коллективной работы с использованием коллективного интеллекта в онлайн-режиме, что исключает необходимость нахождения «включённых» специалистов для очного взаимодействия в одном месте, увеличивается гибкость и оперативность всей структуры.Онтотехнологи через онтологическое мышление выявляют взаимодействия субъектов и объектов, выявляя их границы и пределы. Выделяемые в этих диапазонах структурные и наследуемые онтологии отношений и их описание — есть суть так называемых априорных знаний.Априорное знание (лат. a priori — изначально) — чистое знание безусловно независимое от опыта и от всех чувственных впечатлений.В отличие от онтологов, мы считаем, что априорным знанием может быть только Божье предопределение бытия, а человек занимается постижением этой многовариантной матрицы. Если мировоззрение не Богоначальное, что характерно для онтологов в принципе, то восприятие и понимание априорных знаний имеет для них совсем другое значение, далёкое от истинности, поскольку основано на удовлетворении и утверждении собственного я-центризма в их искажённом калейдоскопическом мировоззрении с мозаикой распадающейся по мере удаления от я-центра.Исходя из неадекватного понимания онтологами, что есть априорные знания, возникает вопрос: объективно ли, что так называемые априорные знания вообще могут выявляться и находиться в области современных онтологических отношений?Даже если предположить, что знания, которые когда-то в древности были для кого-то истинными, под воздействием исторического процесса в длительном временном интервале значительно трансформировались, как и онтологические отношения.То есть, онтотехнологи руководствуются в своей деятельности исторически сложившимися, прошедшими неизвестную трансформацию онтологическими отношениями, которые были обусловлены трансформируемой общественной культурой.Соответственно, современные онтологические отношения не могут объективно отражать и подтверждать собой сущность и истинность бытия. Кроме того, современная культурная среда деградационна по своей сути и формирует стереотипы и деградационно-паразитические устремления людей с соответствующей нравственно-этической составляющей.Исходя из изложенной выше информации становится понятно, что так называемые «априорные знания» таковыми не являются, это лишь набор статистик и предопределённостей, полученных в локальных областях онтологических отношений.Наработка таких статистик и предопределённостей с последующим их использованиемв «онтологическом проектировании» — не что иное, как достаточно хорошо замаскированный способ имитации решений социально-экономических проблем общества, а также создание условий для сохранения существующего толпо-элитарного общественного устройства..Также нужно отметить, что онтотехнологии создавались и используются для решения специальных задач, в том числе и глобального уровня значимости. Поскольку в активной повестке глобальных элит стоит вопрос создания искусственного интеллекта высокого уровня, то в этом деле онтотехнологи играют особую роль.Они собирают структурные и наследуемые трансдисциплинарные отношения, концентрируя и систематизируя их на одной цифровой платформе с целью дальнейшего вписывания их в алгоритмы работы искусственного интеллекта. Таким образом, применяя онтотехнологии и используя коллективный человеческий интеллект, насыщают знаниями машинный интеллект. Так онтотехнологии оказались включены непосредственно в реализацию философской концепции трансгуманизма в её практической части.Трансгумани́зм — философская концепция, а также международное движение, поддерживающее использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических возможностей человека. Онтопсихология – как идеологическое обеспечение онтотехнологов Начало онтопсихологии положил Антонио Менегетти — итальянский философ, богослов, социолог, композитор, художник и «прочая, прочая, прочая».В онтопсихологии есть проект «Человек третьего тысячелетия», из чего можно понять, что притязания заправил онтопсихологического проекта глобальные, а в каких-то отношениях онтопсихология будет покруче саентологии, хотя также, как и саентология, преследует цель — сохранение толпо-«элитарного» общественного устройства.В нашем понимании онтопсихология представляет собой «выкидыш» Западной региональной цивилизации, происшедший в попытке породить собственную концептуальную власть, свой действующий внутренний предиктор для жизни в после библейскую эпоху.Дело в том, что всякое общество несёт в себе предопределённость управления по полной функции, т.е. по схеме предиктор-корректор просто в силу того, что человек разумен. В условиях, когда управление по какой-либо концепции впадает в кризис, власть этой концепции над обществом уменьшается, что открывает дорогу тенденции к порождению нового предиктора в обществе и осуществляемой им новой концептуальной власти.Онтопсихология появилась именно в такой период, когда библейская культура и в её вероисповедально культовой, и откровенно атеистической светской форме, вошла в глубокий системный кризис. Однако онтопсихология всё же не средство решения проблем, а нежизнеспособный «выкидыш» в попытке порождения концептуальной власти для жизни в после библейскую эпоху потому, что:

Она соглашается с толпо-«элитарной» организацией жизни общества; Её педагогика направлена на воспитание носителей демонического типа строя психики, которые должны составить «элиту» нового общества, а не человечного типа строя психики как нормы для всех; Она выражает Я-центричное мировоззрение и развивается на основе Я-центричного мировоззрения; Соответственно Я-центризму мировоззрения система предельно обобщающих категорий в её миропонимании вовсе не триединство материи-информации-меры, а «In Se» (аналог саентологической «Q») — глубинное внутреннее истинное «Я» человека, искажённое воздействием этого мира, представляющего собой по умолчанию материю, энергию в пространстве и времени; Культивирует демонизм, который способствует корпоративной солидаризации в «выпасе» толпы; Традиционные вероучения отнесены к категории исторически преходящих явлений, однако при этом вопросы персональных взаимоотношений человека и Бога не отнесены к числу наиболее значимых для личности и общества; Онтопсихологии свойственна двойственная мораль, открывающая возможность к построению системы «эзотеризм — экзотеризм», эксплуатирующей невежество и заблуждения и потому самоубийственна для общества:

«Для мудреца в этом мире необходима двойная мораль» [ 4 ], «Надо учиться всему, что нам встречается, и только собственную высшую истину сохранять для самих себя. Глупое начальство представляет опасность для масс и преимущество для самых умных»[ 5 ].Практическое применение онтопсихологии выражается в виде идеологического воздействия на различных онто-специалистов. Именно онтопсихологи задают рамочное сознание своим адептам, исключая нравственные ориентиры.Например. Прежде чем онтоинженер будет допущен к созданию концептуальной карты, связывающей объекты и субъекты в той или иной области, он проходит обучение-интенсив онтомышлению под руководством наставников. Обучающийся начинает видеть метки мышления, на основе которых создаёт собственную карту мышления, которая задаёт вектор его дальнейших действий.При этом мастера-наставники настаивают на необходимости обязательного и постоянного взаимодействия с ними в рамках клубов или школ онтологического мышления. Всё это очень похоже на клирование в саентологии, только с иным понятийно-терминологическим аппаратом.У обучающегося развивают способность работать в разных типах, способах, методиках мышления — это называют стереомышлением. В стереомышлении принципиально важно посмотреть на то, что создаёт онтолог из разных ракурсов и ролей. Навык переключаться между типами мышления гуру-онтологи называют стереоэффектом. Мышление в такой логике выступает как телескоп, который создает реальность в направлении взгляда онтолога.

Онтотехнологии в государственном управлении

Чтобы понять, как и для чего применяются онтотехнологии в государственном управлении, необходимо возвратиться к некоторым нашим более ранним публикациям, поскольку любое объяснение на основе лишь фактологии темы данного раздела, без взаимосвязи с более длительными интервалами протекающих процессов управления будет фрагментом от целого.

Заметки на полях

Уместно и необходимо отметить, что использование разных по частоте, амплитуде и интервалу управляющих воздействий на общество — это хорошо известная своей изощрённостью, достаточно распространённая криптоманипуляция обществом при условии сохранения главной цели манипуляторов — продолжение социального паразитизма как наиболее приемлемой и фундаментальной основы их жизнеустройства.Для формирования целостной картины рекомендуем читателям ознакомиться со статьёй ИАЦ «Игры в «методологию» или под чью дудку танцуют «технократы»? — https://inance.ru/2018/10/igry-v-metodologiju/ [ 6 ] В продолжение к статье следует отметить, что в настоящее время всё также активно работает саентологический «кружок» технократов-щедровитян в Администрации Президента под видимым руководством Первого заместителя руководителя Администрации С.В. Кириенко.Однако ситуация в госуправлении поменялась настолько, насколько изменилась ситуация в обществе. Смена Правительства, внесение изменений в Конституцию — лишь видимая часть адаптационного периода госаппарата к меняющимся условиям среды.Осознавая недееспособность нынешней системы государственного управления и взяв ранее на себя обязанность по переводу государственного управления на более совершенную программно-адаптивную схему управления, в которой формируются управленческие решения с учётом обратных связей от объекта управления, технократы столкнулись с проблемой собственной выживаемости в условиях усиления социальной турбулентности.Дело в том, что программно-адаптивный модуль в схеме управления будет эффективен тогда, когда обратные связи, собираемые от объекта управления, будут носить объективный характер с минимальным искажением. Но при выполнении этого условия неизменно повышается субъектность объекта управления через следующую алгоритмику.При повышении собираемости объективных обратных связей с объекта управления с последующей своевременной реакцией на них субъекта управления с целью коррекции своего управления и формирования следующих управленческих решений происходит активное вовлечение большой части населения в общественно-значимые процессы.Здесь необходимо сказать, что в соответствии с Законом нормального распределения вовлекаются в процессы в том числе и здравые общественные силы, поскольку люди начинают понимать, что они реально могут влиять на процессы управления в своём регионе, муниципалитете, округе и т.д., появляется уверенность, что от них что-то зависит, что власть их «слышит». Это постепенно приводит к повышению осознанности и самоорганизованности населения, пониманию причинно-следственных связей и «обнажению» истинных мотивов и намерений властей при принятии ими тех или иных управленческих решений, которые, как зачастую оказывается, идут в разрез с чаяниями и ожиданиями народа, поскольку эти решения призваны обслуживать интересы лишь количественного меньшинства людей — элитарных группировок.Вследствии этого происходит повышение социального напряжения, снижается доверие к властям, увеличивается недовольство людей. Власть испытывает нарастающее давление среды, падает устойчивость управления, создаются предпосылки и необходимые условия по перехвату управления, что для нынешних «властителей» неприемлемо.Не для того кланово-чиновничьи группировки бились за власть, чтобы её кому-то отдать. Для них сверхактуальной задачей в настоящее время является удерживать власть настолько долго, насколько это будет возможно.В подтверждение данных слов стоит напомнить, как об этом иносказательно в своё время говорил Л.Д. Троцкий: «Придёт время — и нас попросят уйти с Земли. Но, уходя, мы так хлопнем дверью, что небо обрушится!».Здесь следует указать важный момент, заключающийся в том, что в кратко и среднесрочном интервале времени потенциал программно-адаптивной схемы управления для щедровитян-саентологов был известен заранее, поскольку такой сценарий, как минимум, был моделирован ими через организационно-деятельностные игры. Далее, выявив начальную динамику негативного для себя сценария, власть начала поэтапно корректировать управление с целью самосохранения. Важно отметить, что последовательность в этапности обусловлена тем, что власть имущие хотят выжать весь возможный потенциал существующей схемы управления.Говоря образно, каждый этап коррекции выглядит как смена декораций для народа, своеобразная ширма, за которой пытаются скрыться общественно-паразитирующие элементы в виде различных чиновничье-олигархических кланов.Коррекция управления привела практически к полному исчезновению объективных обратных связей — либо собирается усреднённая, либо собирается взаимоисключающая статистика по одному вопросу. Как результат — нарастание количества невыполненных обещаний и решение второстепенных проблем вместо приоритетных.Результатом этого стала предельная формализация используемых технологий и методик, включённых в программно-адаптивный модуль, как следствие — имитационная деятельность и формирование масштабной иллюзии заботы о народе и якобы повышение его жизненного комфорта.Образно эту ситуацию можно представить, как если бы больной с острым приступом аппендицита, но сам не догадывающийся об этом, жаловался врачу на боли в животе, а врач, зная истинную картину, начал делать ежедневные обезболивающие уколы и говорить пациенту, что боль скоро утихнет и всё будет хорошо.В таком случае исход для больного будет предопределён, но врач какое-то непродолжительное время ещё будет оставаться врачом, до раскрытия врачебного преступления.Применительно к нашему случаю важно понимать, что имитация для народа создаётся целенаправленно и умышленно, с целью показать псевдо-положительную иллюзорную динамику и продолжать владеть управленческими возможностями.Рекомендуем нашим читателям ознакомиться со статьёй ИАЦ «Московская область. Прорыв или нарыв». https://inance.ru/2019/03/moskovskaya-oblast-proryv-ili-naryv [10 ] Так как Московская область считается передовой начинательницей разного рода новаций, выявленные негативные процессы в системе регионального управления представляют особый интерес, поскольку аналогичный путь технократы уготовили всем регионам РФ.В статье, на примере Московской области, нами раскрывается весь процесс, от начала внедрения и до «заката» программно-адаптивной схемы управления. При таком раскладе интересны дальнейшие действия технократов – щедровитян.Исчерпав потенциал существующей схемы управления, они принялись за домашние «заготовки» под названием онтотехнологии. Причём — сразу с федерального уровня.Здесь важно понимать, что онтотехнологии рассчитаны на более длительные периоды применения управления обществом по сравнению с программно-адаптивной схемой и распознать имитационную составляющую, маскирующую истинные мотивы технократов в среде широкой общественности, да и среди посвящённых и задействованных в распространении этих технологий, будет крайне затруднительно.Интерес представляет то, что через реализацию онтотехнологий фактически вводится более эффективная схема управления, обеспечивающая некоторую устойчивость по предсказуемости.Но реальность для технократов такова, что какими бы ухищрениями они не пользовались, пытаясь удержаться во власти — всё это будет лишь временной мерой.Дело в том, что применяя онтотехнологии в госуправлении, будет происходить постоянное расширение границ и пределов в онтологических отношениях, что неизбежно приведёт к раскрытию сути данной схемы манипулирования обществом с последующим демонтажем.

Заключение

Управленческие схемы, технологии и методики управления обществом, которые реализуют либералы-технократы, призваны как можно дольше удерживать последних у власти.Поэтому хочется обратиться к онтологам-технократам. Результат всех возможных ваших ухищрений и манипуляций предопределён и он не в вашу пользу. Двери во власть для вас уже закрыты. Вы это знаете. Ваше желание продлить своё прежнее существование — это ваша агония. Но сделав свой нравственный выбор, вы можете наладить диалог с собственной совестью и начать работать на благо России – эта дверь для вас открыта.«Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся». Андре Жид (Andre Gide), французский писатель начала 20 века, лауреат Нобелевской премии (1947г.). [ 11 ]ИАЦ