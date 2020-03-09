Собор Святой Софии: драгоценная история архитектурного комплекса Стамбула

Стамбул имеет богатую историю, и это обусловлено его более чем удачным расположением. По этой причине на протяжении многих столетий он был важной столицей двух великих империй – Византии и Османской империи. Историческое наследие различных культур и движений все еще можно увидеть по всему городу и сегодня. Одним из лучших примеров этого исторического слияния является величественное архитектурное сооружение – Собор Святой Софии. Собор Святой Софии – величественная жемчужина современного Стамбула (Турция). | Фото: fresher.ru.Первый камень в фундамент величественного Собора Святой Софии был заложен еще во времена Византийской империи. На месте языческих святынь, пострадавших от пожаров в далеком 537 г., был воздвигнут восточно-православный собор, который пережил немало событий и кардинальных трансформаций. Литография Собора Святой Софии, 1857 г. | Фото: mymodernmet.com.С изменением религиозных канонов и собор претерпевал реформы, когда старообрядчество в этом регионе потеряло приоритет, ему на смену пришел католицизм. По этой причине Софийский собор стал называться римско-католический храмом, но начиная с 1453 г., после захвата города османами христианская святыня была преобразована в мечеть. Лишь в 1935 г. он перестал быть культовым сооружением и теперь Собор Святой Софии существует как культурно-исторический музей, куда каждый год приезжают тысячи посетителей, чтобы увидеть захватывающую карту истории, скрытую в различных архитектурных стилях. Наравне с другими зданиями исторической части Стамбула Софийский собор был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: tiqets.com. Схема-чертеж конструкции Собора Святой Софии (Стамбул, Турция). | Фото: mymodernmet.com.И это немудрено, ведь каждый изгиб, каждый элемент декора повествует об истории создания уникального памятника, начавшейся задолго до того, как был возведен храм, который мы может видеть сейчас. Купол Собора Святой Софии взметнулся над землей на 56,6 м (Стамбул, Турция). | Фото: philologist.livejournal.com.История создания: До возведения Собора Святой Софии на этом священном месте было срублено два культовых языческих сооружения, сгоревшие во время пожаров. После последней трагедии в 532 г. император Юстиниан I приказал построить новый, более роскошный храм. Для этих целей доставлялся высококачественный камень и мрамор. Для оформления портика по приказу императора из древних храмов были привезены мраморные колонны со всех уголков его империи. На строительные работы было нанято более 10 тыс. человек, которыми руководил архитектор из Траллеса Антемий (Исидор Милетский). Чтобы храм был более величественным правитель приказал украсить практически все элементы интерьера золотом, серебром, слоновой костью и полудрагоценными камнями. Понадобилось почти 6 лет, чтобы состоялось тожественное открытие новой базилики (27 декабря 537 г.) императором Юстинианом I. Христианские святыни, сохранившиеся внутри Софийского собора (Стамбул). | Фото: philologist.livejournal.com.Теперь эта базилика считается образцом византийской архитектуры. Ее императорский купол, несколько раз подвергавшийся реставрации и переделке, до сих пор вызывает восхищение. И это понятно, ведь его грандиозные размеры действительно впечатляют – купол диаметром 31 м. достигает высоты 55,6 м. За много веков существования святыня преображалась и изменялась, сохраняя на своих стенах все больше и больше уникальных изразцов, надписей, фресок и т.д. И это немудрено, ведь грандиозный храм с большим нефом и сверкающими золотыми мозаиками только 900 лет был христианским собором, не говоря о последующих трансформациях. Византийская мозаика и надписи сохранились до наших дней (Софийский собор, Стамбул). | Фото: philologist.livejournal.com.Несмотря на почтенный возраст и реконструкции, даже сейчас на стенах и колоннах «Софии» можно увидеть уникальные мозаики и надписи-граффити, созданные мастерами из монашеских кругов на протяжении нескольких веком. Также можно увидеть письмена сделанные выходцами из Киевской Руси. На некоторых стенах есть даже рунические скандинавские надписи, нацарапанные воинами варяжской гвардии византийского императора. Мраморные колонны были доставлены из храма Солнца, а из Эфеса – 8 уникальных в своем роде колонн из зеленого мрамора (Софийский собор, Стамбул). | Фото: yarowind.livejournal.com.Все надписи и сюжеты мозаик до сих пор активно изучаются исследователями, причем тайну происхождения некоторых событий и изображенных архитектурных сооружений до сих пор не могут разгадать, ведь не сохранилось ни единого аналога. После захвата Константинополя османами Софийский собор начали превращать в мечеть с минаретами (Стамбул, Турция). | Фото: landscrona.ru.

С падением империи после прихода османов, христианскую святыню начали активно перестраивать и превращать в мечеть. Примечательно, что все работы проводились с максимальной осторожностью и уважением к символам другой веры. Об этом свидетельствует тот факт, что золотые мозаики, надписи и фрески не были разрушены во время этого процесса, а лишь покрыты штукатуркой. Софийский собор – единственное место, где можно увидеть образцы исламской каллиграфии в мечети (Стамбул, Турция). | Фото: vserazvlechenia.com/ mk-turkey.ru.Более того, во время преобразования интерьера культовая коллекция исламской каллиграфии также была нанесена на свободные стены Собора Святой Софии, чего нет ни в одной другой мечети мира. Специалисты считают, что такой порыв был продиктован той красотой, которую видели перед собой османские мастера. Минареты создавались на протяжении нескольких веков и разными султанами (Софийский собор, Стамбул). | Фото: ru.depositphotos.com/ golos.com.ua.Конечно же, не обошлось и без строительства минаретов – высокой башни разной формы, с которой призывают верующих на молитву, являющейся одним из главных элементов в архитектурной конструкции мечети. Теперь уже в Айя-Софии (с тех пор так ее называли) минареты были возведены в разные периоды. В башнях-минаретах сейчас расположен мавзолей султанов (Софийский собор, Стамбул). | Фото: yashka7.blogspot.com.Справка: В арабском языке «айя» имеет два значения. Это может быть имя – чудесная, изумительная, прекрасная, особенная. Также может обозначать маленькую главу Корана. Омфалон — место коронационной церемонии восточно-римских императоров (Софийский собор, Стамбул). | Фото: yarowind.livejournal.com.При султане Фатихе Мехмеде, который и захватил Константинополь (впоследствии Стамбул), был построен юго-западный минарет, сын его Баязид II возвел северо-восточный, а вот два остальных сооружения создавались намного позже. Их проектированием и строительством занимался Синан – один из самых известных османских архитекторов и инженеров. Михраб находится в юго-восточном углу собора, указывая направление на Мекку (Софийский собор, Стамбул). | Фото: yarowind.livejournal.com.После строительства минаретов установили мраморный резной минбар (трибуна, с которой имам читает пятничную проповедь), а в XVIII столетии в следствие перестройки собора (при султане Махмуде I) в 1739—1742 гг., пришлось перенести алтарную части собора, чтобы установить в нем михраб (ниша, в которой молится имам мечети). Византийский саркофаг и христианские символы, сохранившиеся в Соборе Св. Софии (Стамбул, Турция). | Фото: yarowind.livejournal.com.Постепенно мечеть превращалась в помпезное религиозное сооружение, в котором хранились самые значимые святыни и привезенные трофеи с захваченных территорий. По сведениям редакции Novate.Ru, те бронзовые подсвечники, которые сейчас можем видеть возле михраба были привезены еще в 1526 г. из Буды (столица Венгрии до захвата Османской империей) султаном Сулейманом Великолепным. В начале 20-го века мечеть Айя София получила статус музея, но христианский мир хочет вернуть собору его первоначальное предназначение (Стамбул, Турция). | Фото: vokrugsveta.ru.После многовековой истории существования в роли мечети первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился превратить Собор Святой Софии в музейный комплекс. По этой причине с 1935 г. началась грандиозная реставрация, длившаяся несколько десятков лет. В ее ходе было решено снять штукатурку, чтобы раскрыть уникальную мозаику, которая прекрасно сохранилась под ней. После снятия огромных ковров взору посетителей предстал роскошный мраморный пол с витиеватым Omphalos (священный объект), находящийся в центре. Много лет не прекращаются реставрационные работы в стенах музейного комплекса Айя Софии (Стамбул, Турция). | Фото: yashka7.blogspot.com.Работы выполнялись так, чтобы сохранить и исламские украшения, и религиозные символы христиан. Учитывая столь почтенный век святыни была проведена реконструкция некоторых элементов сооружения и интерьера. Благодаря проведенным работам посетители, приходя в Собор Святой Софии могут видеть лучшие образцы византийского и османского стилей. Причем подобного переплетения различных культур в одном сооружении нельзя найти в целом мире.