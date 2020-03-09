КИТАЙ — что не так с Поднебесной? Часть 1

Можно ли изменить отношение к Китаю за 15 минут? Сейчас посмотрим, ведь перед вами самый крамольный обзор этой страны на ютубе. Поехали! На сегодняшний день Китай успешно реализует самые беспрецедентные, не имеющие аналогов в мире реформы. Успех их во многом обусловлен финансированием за счёт государственных банков, под контролем которых находится 90% финансов Китая. Конечно, без коррупции не обходится, она, собственно, часть китайской культуры и плоть от плоти клановой системы власти. Вкратце схема на сегодняшний день такова.Существует целая каста высших государственных управленцев, так называемые «принцы» — в основном это дети и внуки соратников Мао Цзэдуна, которые вместе с Великим кормчим строили современную Китайскую Народную Республику и сформировали новую китайскую элиту. За таким «принцем» стоит собственная элитная группа, клан со своими политическими и бизнес-интересами, набором инструментов влияния и совокупным административным ресурсом должностей, которые занимают его представители.В свою очередь, эти кланы объединены в более глобальные элитные корпорации. Традиционно таких было две, так называемые «комсомольцы», наследники старой пекинской партийной элиты, и «шанхайская клика», вобравшая в себя в основном выходцев из китайских элит 90-х годов. С недавнего времени выделилась еще и третья самостоятельная элитная корпорация, клан Си Цзиньпина, ранее принадлежавший к «шанхайским», но отошедший от них и стремительно нарастивший мощь своего клана.Кланы разделили между собой все сферы влияния в Китае, они контролируют бизнес, в том числе и теневой. Сложная и запутанная политико-экономическая система, сочетание рыночного и социалистического укладов, специфические отношения с Гонконгом, особый статус Тайваня и многие другие характерные особенности китайской экономики создают огромный теневой рынок, который находится под контролем кланов. И это не говоря уже о стремительно растущей экономике, ориентированной как на экспорт, так и на огромный внутренний рынок, новейшие разработки, модернизацию вооруженных сил, собственную космическую программу, которые создают невиданные ранее потоки денежных средств и возможности для личного обогащения чиновников.

Так что все эти сказки про расстрелы коррупционеров в Китае, мягко говоря не соответствуют действительности. Но это тема отдельного выпуска, дайте знать лайком и комментарием, если интересно, расскажем в продолжении. Так или иначе, за 25 лет Китай вышел на первое место в мире по валовому внутреннему продукту. Международный валютный фонд, Всемирный банк и даже ЦРУ признают это. Цифры у вышеназванных организаций немного разнятся — от 17 у ЦРУ до 18 триллионов долларов у МВФ.Американцы вообще грустят: Расследование сената США выявило, что Китай поставляет свыше миллиона различных видов деталей в оборонную промышленность страны. На первой позиции в списке китайского экспорта в США находится компьютерное оборудование. Список же американского экспорта в Китай возглавляет металлолом и отходы промышленности.Знакомая ситуация, не правда ли? Помимо Запада, в который Китай активно инвестирует, он практически мирно захватил страны Африки, участвуя в строительстве авто и железных дорог, аэропортов, связывая в единую инфраструктуру все 54 страны. Китай вложил инвестиции в тысячи африканских проектов. Его мирная аннексия распространилась на сельское хозяйство, инфраструктурные объекты, обрабатывающую промышленность и логистику.Китай имеет самые крупные в мире запасы 27 видов полезных ископаемых. По факту это единственная в Мире сырьевая супердержава, а не Россия, как многие думают. К примеру, за один год в Китае добыто почти 80% сурьмы и вольфрама от мирового объема, редкоземельных металлов — 85% , из них золота 15%.Китай обладает крупнейшими мировыми ресурсами сланцевого газа, а по запасам, добыче и потреблению каменного угля находится на первом месте . За последние годы в Китае было произведено стали — 49% от мирового производства, чугуна — 54% , угля — 47%, железной руды — 50%, цемента — 60%. В США подсчитали, что Китай за три года произвёл цемента больше, чем Штаты за 100 лет — таким количеством можно было бы полностью забетонировать штат Гавайи. Единственное, чего серьезно не достает Китаю – это натурального газа и нефти, которые он вынужден импортировать из нескольких стран, в том числе из России. Правда нашумевший газопровод Сила Сибири оказался некоммерческим, как ещё в 2017 году его характеризовал министр энергетики — ведь этот проект не окупится как минимум до 2048 года.