Ученые определили, когда именно умрет Бетельгейзе

Ученые провели очередное исследование и выяснили, что звезда стала более тусклой из-за того, что ее свет заслонился огромным облаком космической пыли. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Бетельгейзе, которая находится от Земли на расстоянии примерно 600 световых лет, начала очень быстро тускнеть в прошлом году. Буквально к середине февраля ее яркость стала меньше примерно на 36%. Изначально астрономы посчитали, что это указывает на скорую смерть гиганта.

На данный момент Бетельгейзе снова становится более яркой и начинает постепенно приближаться к своей норме. Астрономы занялись изучением температуры звезды, чтобы определить причину столь резкого потускнения. Как выяснилось, звезда выпустила огромное облако пыли, которое закрыло свет. Подобное явление очень часто случается со старыми звездами, которые на последних этапах эволюции начинают сбрасывать слои оболочки.

Астроном Эмили Левеск сказала, что это вполне нормальный этап жизни звезд. Конечно, Бетельгейзе уже достаточно старая звезда и ее жизнь завершается. Но случится это не раньше, чем через несколько десятков тысяч лет.