В возрасте 90 лет умер знаменитый актер Макс фон Сюдов

Шведский артист скончался во Франции .

Шведский актер Макс фон Сюдов 9 марта умер во Франции. Ему было 90 лет, сообщают СМИ со ссылкой на семью актера.

В последний рах фон Сюдов сыграл в кино в 2018 году. Это была роль в фильме «Курск» режиссера Томаса Винтерберга.

Среди прочего Макс фон Сюдов прославился совместной работой с режиссёрами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем, а также ролью трехглазого ворона в «Игре Престолов». Всего он сыграл в более чем 130 картинах.

Сюдов дважды номинировался на премию «Оскар», а также на премии «Золотой глобус» и «Эмми». Актер был награжден орденом Почетного Легиона.