Турция заняла второе место в мире по сокращению свобод за последние 10 лет

Надо сказать, что только в Бурунди за последнее десятилетие наблюдалось большее сокращение свобод.

Согласно отчёту, Турция считается «несвободной» третий год подряд, присоединившись к 48 другим странам из 195 государств.

«Власти Турции в 2019 году продолжили арестовывать журналистов, представителей гражданского общества и политиков. В течение всего года правительство преследовало оппозиционных политиков и видных представителей гражданского общества», — говорится в отчёте.

В докладе также указывалось на продолжающееся ухудшение свободы выражения мнений в стране и проблемы в системе правосудия.

«Хотя в Турции не каждый человек, выступивший с критикой в адрес правительства, подвергается репрессиям, самоуправство в ходе судебных рассмотрений, которые часто приводят к предварительному заключению под стражу и длительным срокам тюремного заключения, все больше создают атмосферу самоцензуры», — отметили правозащитники.