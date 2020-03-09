Торги на Нью-Йоркской бирже приостановили после падения индексов

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AP
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили на 15 минут после падения индексов, сообщает Associated Press.
Индексы Dow Jones и S&P 500 показали снижение на 7%.
Ранее сообщалось об обвале цен на нефть на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
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