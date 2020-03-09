Источник заявил о готовности России к обвалу котировок на нефть

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Российская сторона просчитывала сценарий падения котировок на нефть до $32 за баррель и ниже после совещания ОПЕК+, заявил источник в отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, сложившаяся ситуация дает России новые возможности, которые необходимо «правильно оценить». В частности, нужно сделать ставку на проекты «с максимальной эффективностью для народного хозяйства», отметил он.

Кроме того, российские нефтяные компании могут начать увеличивать добычу раньше апреля, добавил источник.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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