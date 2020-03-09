Президент Афганистана подпишет указ об освобождении заключенных талибов*

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Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани

Omar Sobhani/Reuters

Принявший 9 марта присягу президента Афганистана Ашраф Гани заявил, что намерен 10 марта подписать указ об освобождении заключенных сторонников движения «Талибан» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает телеканал 1 TV.

В ходе своего выступления после присяги Гани выразил надежду на то, в стране снизится уровень насилия со стороны талибов при освобождении их сторонников, которые в настоящее время находятся в тюрьмах.

Президент также добавил, что делегация правительства Афганистана, которая вступит в переговоры с представителями «Талибана» (организация запрещена в России), «будет окончательно сформирована ко вторнику», 10 марта.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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