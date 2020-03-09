Перепланировка квартиры в Испании: принцип «коробка в коробке»

Квартира площадью 123 кв. метра в городе Авилес, Испания, была реконструирована архитектором Дэвидом Олмосом (David Olmos). Жилое пространство имело три небольшие спальни, ванную, санузел, плохо освещённую кухню и гостиную с плохой мебелью.

Решением обновлённого пространства стал принцип «коробка в коробке». Ванную и туалет поместили в отдельный объём в центре дома. Естественное освещение обеспечили за счёт световых люков под потолком. Такая планировка улучшила циркуляцию внутри резиденции, а также избавила от проблемы нехватки света.

Новая открытая гостиная декорирована в светлых тонах с использование деревянных панелей. Отдельные спальни имеют более уединённое расположение и также выполнены в белом цвете.

Фотографии: Luis Diaz Diaz