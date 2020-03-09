Минтранс РТ опубликовал новые фото стройки Большого казанского кольца

В Казани продолжается строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до Борисковской.

Минтранс РТ сообщает, что на прошедшей неделе была завершена поставка 7 металлических блоков пролетного строения пешеходного перехода общим тоннажем 69 тонн.

Строительство первого этапа БКК является самым сложным. Сюда входит четырехполосная дорога, которая запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами в каждом направлении. Между полосами встречного движения будет прокладываться разделительная полоса шириной для двух трамвайных путей, а ширина тротуара составит от 2 до 4,5 метра.

Над Фермским шоссе в рамках первого этапа будет построен путепровод длиной почти 110 м и шириной 36 м под четыре полосы движения транспорта.