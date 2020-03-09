Офис индийского правительства в Пенджабе захвачен агрессивными обезьянами

Гражданский секретариат Пенджаба и Харьяны не может продолжать работу. Как отметили в Центральных силах промышленной безопасности, они не обязаны отгонять обезьян от здания. Их работа связана только с остановкой терактов или вторжений.

Единственный выход – нанять ловцов обезьян. Также были приняты попытки нанять лиц для копирования звуков лангуров (обезьяны боятся этих животных). По словам чиновников, на время это помогает, но животные потом вновь возвращаются. Частные лица могут хоть каждый день прогонять обезьян, однако за это требуют оплаты (двести долларов в месяц).

Интересно, что, согласно закону, обезьян нельзя долго держать в клетках. Это всё усложняет.