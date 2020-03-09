Twitter счел манипуляцией видео в профиле Трампа

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Дональд ТрампФото: Эва Мари Ускатеги / РИА Новости

Twitter посчитал манипуляцией видео, которое ретвитнул президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о ролике, который опубликовал в своем профиле директор Белого дома по медиа Дэн Скавино. В отрывке выступления кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена звучат вырванные из контекста слова: «Мы можем лишь переизбрать Дональда Трампа».

Однако в оригинале это звучит следующим образом: «Мы можем переизбрать Дональда Трампа лишь в том случае, если мы все присоединимся к этому стрелковому отряду. Это должна быть позитивная кампания, так что присоединяйтесь к нам».

Американский президент ретвитнул запись Скавино и подписал: «Я согласен с Джо».