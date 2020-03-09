В лучшем случае от коронавируса умрет 15 млн человек, а мировой ВВП снизится на 2,4 трлн долларов – эксперты

Группа учёных из Австралийского национального университета посчитала возможный ущерб об коронавируса, который будет причинен человеческой популяции и мировому ВВП, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Согласно актуальной информации, новым вирусом заразились 110 тыс. человек. Если распространение заболевания продолжится, от него в лучшем случае умрут 15 млн человек, отметили эксперты. Всего было проанализировано 7 сценариев развития событий. Один предполагает, что пандемия будет «атаковать» ежегодно в течение определенного периода. Самый лучший сценарий подразумевает снижение мирового ВВП на 2,4 трлн долл. и гибель 15 млн человек. Эти оценки были смоделированы на основе эпидемии гриппа, которая случилась в Гонконге в 1968-1969 годах. Если брать самый тяжелый сценарий, ВВП недополучит 9 трлн долл., а число погибших составит 68 млн. Даже не столь масштабные вспышки оказывают негативное воздействие на экономику мира. В 80% случаев симптомы COVID-19 легкие, поэтому люди даже не подозревают о проблеме. Реальные цифры заболевших могут быть в разы больше.