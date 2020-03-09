Американец поведал о странностях, которые видел в пещере во время работы гидом

Пользователь сайта Reddit с ником “USDA-approvedshit” рассказал, как он на протяжении двух лет работал гидом, водя туристические группы в некоторую пещеру штата Колорадо. За это время мужчина успел повидать немало странностей, включая пещерных призраков, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Много странностей было замечено в пещере Ветров в Маниту-Спрингс. По словам американца, мистика началась во время его обучения вместе с другом. Следуя за опытным гидом, который показывал и рассказывал, какой должна быть экскурсия, в пещере возникала несколько раз фигура. Она выглядывала из отверстия в потолке. Нечто пристально следило за молодыми людьми. Как сообщили начинающим гидам, в пещере так темно, что искажается чувство реальности. Видимость равна вытянутой руке, затем – кромешная тьма. Плюс, в пещере так тихо, что можно услышать свой пульс. Пещера имеет освещение и лестницы в нужных местах для туристов. Однажды американец заметил на перилах серую руку, которую через минуту подобрал хозяин. Конечность исчезла. Другой случай был во время спуска по лестнице. Луч света от фонаря на последней ступеньке осветил ботинки, носки которых смотрели на гида. Через мгновение ботинки «ушли». Имеется комната, где многие сотрудники что-то ощущают: будто их дергают за волосы или хватают за горло. Это далеко не все истории, каждый день в пещере происходит что-то странное и мистическое.