Динамика коронавируса на 9 марта: спад эпидемии, но пока только в Южной Корее

В мире уже более 110000 случаев заражения.

Нефтяной кризис нефтяным кризисом, но коронавирус по расписанию. Ситуация в мире с распространением CODIV-19 не ставится принципиально лучше, хотя в Южной Корее эпидемия пошла на спад. Об этом 9 марта заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

Всего коронавирус охватил 101 страну (сегодня добавилась Албания), в мире насчитывается уже 110036 случаев заражения. За день это число увеличилось примерно на 3900, новых случаев заражения меньше, чем вчера).

За сутки от болезни умерло 230 человек, а общее число жертв болезни в мире достигло 3830. В предыдущий день умерло более чем в два раза меньше (105 человек) и чем 7 марта (108 человек).

Сейчас наибольшими темпами число зараженных растет в Италии, где добавилось 1492 новых случаев заражения (всего 7375 заболевших, 366 умерших), Иране +743 (всего 6566 заболевших, 194 умерших), Франции +260 (1209 заболевших и 19 умерших).

Вылеченных насчитывается 61943 человек, за сутки излечилось более 2000 человек, это меньше чем накануне, когда поправилось около 2500 пациентов.

Скорость распространения вируса за пределами Китая намного выше, чем в самом Китае. Это связано с беспрецедентными мерами, которые принимают китайские власти по борьбе с вирусом.

За последние сутки в России обнаружено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, и число зараженных в стране достигло 20 человек.

Всех людей с подозрением на коронавирус в Москве отправляют на двухнедельный карантин. Тем, кто не станет его соблюдать после возвращения из «опасных» стран, грозит уголовное наказание – до пяти лет лишения свободы. Возможен и штраф, как уже было в Москве. Следить за соблюдением карантина столичные власти будут через системы видеонаблюдения.

Напомним, что ранее в Казани выписали троих пациентов после выздоровления от коронавируса. Инфекцию россияне подхватили на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на карантине в Японии. Поскольку судно находилось в водах другой страны, эти случаи заражения не входят в общее число зафиксированных в России.

Эпидемия COVID-19 сильно бьет по экономике, так как останавливаются предприятия и падает потребность в ресурсах. Но в российских реалиях к коронавирусу добавилось инспирированное Игорем Сечиным решение выйти из сделки с ОПЕК, что подтолкнуло Саудовскую Аравию к снижению цен на нефть. В итоге 9 марта обрушился и курс рубля.

Меры по борьбе с коронавирусрм приводят и к курьезам. Так из-за пустых трибун на матчах чемпионата Италии Криштиану Роналду начал здороваться с воображаемыми фанатами.