Власти Турции рассказали о мерах против проникновения коронавируса

По состоянию на 5 марта в Турции не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. При этом он выразил обеспокоенность по поводу «медленной реакции» Европы на вспышку заболевания, что, по его мнению, «подвергает Турцию риску», сообщает РИА Новости.

Страна уже закрыла границы или ограничила рейсы с пятью государствами, включая Иран, Китай, Италию, Южную Корею и Ирак. Въезд на территорию Турции всем туристам, независимо от национальности, побывавшим в последние 14 дней в Китае, Иране, Южной Корее, Иране и Италии – запрещён.

Все, кто возвращается с хаджа из Саудовской Аравии, в обязательном порядке проходят проверку. Тепловизионное обследование, которое первоначально было внедрено для пассажиров из Китая, было применено и для проверок туристов из других стран, отнесенных к зоне риска.

Как и россиян, граждан Турции призвали избегать поездок за границу и посоветовали тем, кто уже выезжал за рубеж, изолировать себя дома в течение 14 дней после возвращения.

Турецким путешественникам, возвращающимся из-за границы, рекомендовано носить маски и немедленно обратиться к врачу, если у них есть симптомы заболевания верхних дыхательных путей. В Турции были проведены тесты относительно 1363 подозреваемых лиц, но ни один из них, как заявил министр, не дал положительный результат.

Глава турецкого Минздрава также прокомментировал информацию о пациенте с коронавирусом, который путешествовал в Сингапур на борту самолета Turkish Airlines. Лайнер вылетел обратно в Стамбул без пассажиров. Экипаж был помещён в карантин на 14 дней.

В отелях Турции даны рекомендации уделить повышенное внимание регулярной дезинфекции дверных ручек, пультов дистанционного управления телевизором, кондиционеров, открытым поверхностям в общественных зонах отдыха.