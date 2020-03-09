Цены на нефть отыграли часть обвала

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Hasan Jamali/AP
Стоимость нефти упала до 20% на международных торгах на фоне неудачной сделки ОПЕК+. Таким образом мировые цены отыгрывают треть 30%-ного обвала, сообщает РИА «Новости».
Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 19% — до $32,05 за баррель.
Нефть марки WTI подешевела на 20%, цена за баррель составила до $33.
6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
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