Это сложно объяснить: Сергей Лазарев разрыдался на глазах у зрителей (ВИДЕО)

Певцу пришлось комментировать внезапно нахлынувшие слезы.

Певец Сергей Лазарев, по слухам переживаюший разрыв отношений с партнером и начало новых, находясь в жюри конкурса "Ну-ка, все вместе", изумил фанатов, внезапно разрыдавшись на выступлении одной из певиц.

По словам коллег, артиста редко можно застать в столь эмоциональные моменты, что стало поводом для домыслов о психологическом состоянии певца.

Слезами градом Лазарев отреагировал на эмоционально отреагировал на выступление героини бжжрхча нового выпуска программы, а именно: 19-летней певицы Полины Смирновой из Мурманской области. Девушка исполнила на сцене композицию инди-поп-группы IOWA "Одно и то же".

Спустя некоторое время после вступления на лице певца показались слезы, что заставило его коллегу Николая Баскова спросить об их причине.

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"Просто это невероятно было, очень здорово. Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату", – высказался Сергей Лазарев.

По словам артиста, ради таких эмоций стоит жить.

Ведущий шоу Николай Басков заявил изумленной публике отметил, что "никогда не видел, чтобы Сергей Лазарев плакал".

Напомним, в шоу "Ну-ка, все вместе" участвуют исполнители из разных стран. В жюри входят 100 певцов, музыкантов и композиторов во главе с Сергеем Лазаревым. Задача участников — исполнить любую музыкальную композицию так, чтобы жюри захотелось встать и петь всем вместе. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает.

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