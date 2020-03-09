Не те мужики на букву М: Михалкова ответила Мясникову о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Артист рассказал, что толкнуло коллегу на разрыв с легендарным комик-шоу.



Не так давно поклонники комедийного коллектива «Уральские пельмени» узнали о серьезном расколе в группе. В результате конфликта шоу покинула Юлия Михалкова, входящая в звездный костяк коллектива.

В интервью изданию "7 дней" участник коллектива Вячеслав Мясников озвучил ряд причин ее ухода. Одной из них он назвал тяжелый график работы. По словам шоумена, артисты постоянно гастролируют, а дорога сильно изматывает. Ведь все девушки думают о семье, а бжжрхча постоянные гастроли разрушают личную жизнь.

«Предполагаю, что нужно строить личную жизнь, потому все девушки рано или поздно должны озадачиться семьей», — отметил он.

Да и мужчин в "УП", которые подходили бы Юлии, в коллективе не нашлось.

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«Тут, видимо, не те мужики, что нужны Юле, тем более, мы все женаты уже», — предположил Мясников. Об этом говорила ранее и сама Михалкова. Мол, она устала от бесконечных переездов и вообще хочет написать книгу о взаимоотношениях полов.

В своем аккаунте в Instagram Михалкова откликнулась на слова коллеги, о том, что ей "нужно строить личную жизнь". Сделала она это, попутно поздравив прекрасный пол с 8 Марта.

По словам Михалковой, нужно верить в себя, а не идти на поводу у обстоятельств на букву "М" видимо, имея в виду мужчин.

"8 марта — отличный повод напомнить друг дружке, что в себя можно и нужно верить 365 дней в году, не идти на поводу у обстоятельств на букву М. и всегда следовать своей мечте! И тогда всё будет супер", — заявила "вольная артистка".

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Не все поклонники Михалкова уловили намек в словах актрисы, по прежнему надеясь на возвращение звезды в состав "Уральских пельменей".

"Буква М, это о ком?", — интересуется butusow.s.

"А вы в Пельменях еще будете играть?", — спрашивает olgaushakov.

А вот некоторые фанаты уверены, что Михалковой не хватает рядом настоящего мужчины.

"Юлия, @mihalkova вы классная, но полноценно вас только мужчина может раскрыть", — без обвиняков заявил solarboats.

Ранее другой участник шоу Роман Постовалов одной из причин ухода Михалковой из коллектива назвал ее чрезмерное увлечение своей внешностью.

"У Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят", — поделился мнением Роман в интервью «КП».

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Как писал Topnews, исхудавшая Юлия Михалкова ужаснула Сеть анорексичным видом.