Можешь рачком бочком?: украинка Maruv унизила Харламова с одобрения Асмус в Comedy Club (ВИДЕО)

На глазах у супруги шоумена Гарика Харламова попытались растянуть на сцене.

В шоу Comedy Club на ТНТ пригласили известную украинскую певицу Maruv. Ведущие Павел Воля и Гарик Харламов позвали ее на сцену, чтобы та смогла продемонстрировать сексуальные движения, которыми часто радует покдлонников на концертах.

Певица не постеснялась и, начав с "пальчика" и покачивания бедер из стороны в сторону — "маятника", решилась обучить приемам ведущих. Ее главной жертвой стал Гарик Харламов, который продемонстрировал отстутвие гибкости. Maruv заявила, что у комика "плохо расшатаны бедра".

"Конечно… Я ими делаю бжжрхча только одно движение, бедрами, — сажусь", — посетовал Харламов под хохот зала.

Однако украинка продолжила "растягивать" ведущих, "подключив" движение "ножкой".

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"Первая стадия энцефалита", — прокомментировал свои попытки Харламов.

После чего Воля потребовал от певицы "движения наповал". Maruv тут же откликнулась на предложение и предложила исполнить его многострадальному Харламову.

"Можешь стать рачком для начала… На коленочки надо, на коленочки… бочком… Вот так", — попросила она Гарика, на находвишаяся в зале жена комика актриса Кристина Асмус махнула рукой, разрешив эксперимент

"Ладно. Я прощаю тебе Янковского", — заявил в ответ тот, намекая на скандальную эротическую сцену жены и актера Ивана Янковского в ленте "Текст". После чего принял позу, попутно поинтересовавшись: "Я точно в танце?"

В итоге стоявший сзади певицы и коллеги Павел Воля пошло воскликнул:

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"Я не могу выбрать!" , — воскликнул ведущий.

"У тебя шведский стол", — парировал Харламов и попытался повторить движение ногой, назвав "судорогами курицы".

"У вас тяжелая работа, очень тяжелая", — резюмировал Харламов.

Ранее TopNews писал о том, что Харламов и Воля пошло унизили певиц — близняшек из группы "Queens", в состав которой входят Кристина Коц Готлиб и Екатерина и Волга Король. Как рассказал Гарик Харламов девочки из группы запустили серию закрытых вечеринок "Queens party".