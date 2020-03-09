«Не хочу просыпаться в этот мир»: Самойлова и Джиган шокировали Сеть страшными известиями (ФОТО)

Многодетная мать и ее супруг по очереди публиковали сверхстранные посты в соцсетях.



Фанаты звездной пары модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана в последние несколько дней пребывают в полном шоке от драмы, которая развернулась в соцсетях. Они уверена, что родители четырех детей оказались на грани развода.

Началось все с того, что музыкант стал вести из Майами (США), где находится пара, странные прямые эфиры, в которх громко матерился при детях, требовал, чтобы дочка Лея принесла ему иецхэзжн пива, чем шокировал фоловеров, привыкших к идеальному отцу и мужу. У которого, к слову, недавно родился четвертый ребенок — долгожданный сын Давид.

Кроме того, рэпер брови, бороду и усы.В сети также стали распространяться видео, на которых музыкант веселится в клубах вместе с другими женщинами.

Оксана на это время забросила аккаунт в Instagram и выложила депрессивный пост и перестала вести Instagram. Она выложила сообщение на черном фоне: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир».

Тем временем Джиган опубликовал видео из странного места, которое он называл психушкой и которое, как выяснил Super, является рехабом для зависимых от алкоголя и наркотиков. Сейчас рэпер находится в учреждении под названием Seaside Palm Beach, которое именует себя как лакшери рехаб во Флориде. Клиника находится на берегу моря, там есть несколько номеров и бассейн.

Восьмого марта рэпер посвятил пост Самойловой, в котором отметил, что она его «спасла». Примечательно, что с Международным женским днем он супругу не поздравил и ничего не рассказал о подарках для нее и дочерей.

«Я люблю тебя родная и буду любить вечно, навечно!!! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир!», — написал Джиган.

«Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке», — сказал Джиган в очередном прямом эфире в Instagram, приковывав к себе внимание не только фразой, но и отсутствием бровей.

В ответ на этот шквал негатива от любимой пары, поклонники оставляли уйму комментариях, в которых пытались разобраться, что происходит и высказывали свое отношение.

«Классное 8 Марта ты устроил своей жене»; «Отправь детей с женой домой и туси дальше. Ей хоть дома родственники помогут, хватит издеваться. Бедная девочка с четырьмя детками, сидит и льет слезы в свой праздник, такого ли она желала?»; «Так не хочется в это все верить. После того как Оксана родила сына ему, как будто их всех подменили. Не расставайтесь!»; «Зашла почитать комментарии после сторис Оксаны. Слава богу все живы и это всего лишь семейный конфликт. А вы, люди, очень злые, будто сами идеальны», — написали пользователи.

Напомним, что в феврале у Джигана и Самойловой родился сын. Их четвертый ребенок появился на свет в Майами. 6 марта Оксана объявила о намерении немедленно вернуться в Россию. Она призналась, что очень скучает по дому.