Покушение совершено на премьер-министра Судана

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Премьер-министр Судана Абдулла Хамдок

Hannibal Hanschke/Reuters

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

Кортеж Хамдока попытались атаковать, а политика — убить, когда он направлялся в понедельник на работу.

По некоторым данным, автомобиль Хамдока был взорван, однако премьер-министр выжил. Как рассказали в пресс-службе, у политика все хорошо.

«Он в порядке и находится в безопасном месте»,— добавили в пресс-службе.

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