Японское супер-аниме «Рыцарь-вампир»

Японский мультфильм «Рыцарь-вампир» — это необычная история о вампирах, рассказанная в увлекательном стиле о вечных ценностях, которые существуют в любом мире, не зависимо от того, реальный ли это или мультипликационный мир. Это мультик для тех, кто хочет смотреть аниме онлайн бесплатно. В аниме о Рыцаре — вампире поднимаются такие проблемы, как дружба и предательство, преданность друзьям, желание быть с любимым человеком и возможность защищать близким людей. Мультик Рыцарь-вампир рассказывает о желании главных героев разобраться в себе и своей судьбе. Сюжет этой анимации описывает трогательную и романтическую историю, в которой чувствуется атмосфера готичности, грусти и легкой тоски. Если вы хотите узнать, почему судьба играет с жизнями главных героев, тогда обязательно смотрите аниме «Рыцарь-вампир» бесплатно онлайн в хорошем качестве.

В этом мультике мы видим всю полноту сюжета, чувства, эмоции и поступки главных героев, которые каждый раз находятся перед выбором. Главные персонажи мультика — вампиры, предстают перед зрителями не в образе бездушных и безжалостных существ, думающих лишь об утолении жажды крови. Напротив, главные и второстепенные герои — это прекрасные существа, которые по-своему смотрят на окружающих мир, со своей собственной философией жизни. Они живут по законам вампирского мира. В сердцах вампиров сосредоточена своя боль, свои воспоминания и тоска о потерянных близких. И даже вид крови, который время от времени появляется в прорисовках анимации Рыцаря-вампира, не отпугивает зрителя, а скорее придает мультику таинственность, готичность и некую мистическую основу. Смотреть все серии аниме Рыцарь-вампир — очень увлекательно, ведь этот мультик затягивает аудиторию своим романтичным сюжетом и любовным треугольником. В основе сюжета лежит история, которая разворачивается в Академии Кросс. Это престижное учебное заведение, в котором обучается два вида студентов — дневного и ночного отделения школы. Причем ученики ночного класса, являются студентами элитных семей вампиров. Хотя в действительности студенты и преподаватели даже не догадываются о том, что бок о бок с ними, участья мифические ночные существа, которые питаются человеческой кровью.

Главная героиня аниме — девочка по имени Юки Кросс. Черноволосая и большеглазая воспитанница дневного отделения Академии, является старостой класса. Вместе со своим другом — мальчиком Зэро Кирию, она следит за порядком и хранит тайну учеников из ночного класса. Товарищи стараются сохранить шаткий мир, и пресечь все возможные контакты двух отделений студентов Академии Кросс — ночного и дневного класса. С первой серии мультика Рыцарь-вампир, зритель погружаемся в мир таинственности и студенческой жизни. Порог школы каждый день окружает толпа ликующих и обезумевших от любви девушек — студенток. Они с нетерпением ждут встречи с прекрасными и таинственными студентами ночного отделения. Чем-то все это напоминает известное аниме «Легенда о легендарных героях». Эти красавцы манят девичьи сердца и не дают спокойно спать по ночам. Ведь в учениках ночного класса столько галантности, аристократизма и недоступности! Конечно же, наивные студентки даже не догадываются о том, что их кумиры, никто иные, как настоящие вампиры, которые способны выпить в человеке всю кровь до капли. Мальчики дневного отделения, безумно ревнуют своих девочек к таинственным опрятным студентам из элитного класса. А сама элита Академии Кросс, каждый день сносит нападки восторженных поклонниц. Ведь повышенное внимание простых смертных, очень утомляет вампиров. Старосты класса Юкки и Зеро — единственные, кто способны предотвратить кровопролитие, обеспечить мир и спокойствие между людьми и вампирами в стенах школы.

Источник: cinematoz.ru