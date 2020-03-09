Обнародована помогающая восполнять энергию диета Кейт Миддлтон

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Гиперзвук для стабильности: Путин рассказал о мировом балансе
close Сергей Мамонтов/РИА «Новости» Имеющееся у России гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стабильность в мире, заявил президент страны Владимир Путин. Он заверил, что у РФ...
В офисе Зеленского полагают, что украинцы захотят переизбрать Зеленского
close Президент Украины Владимир Зеленский, февраль 2020 года Алексей Витвицкий/РИА «Новости» Жители Украины захотят переизбрать на второй срок действующего президента Украины Владимира Зеленского, так как он успешно...
Глава ВОЗ: коронавирус во всем мире начал распространяться быстрее, чем в Китае
Share Tweet Share Share Email CommentsСпециалисты подсчитали, что распространение коронавируса во многих странах мира значительно ускорилось: сейчас заражение происходит в Европе, например, быстрее, чем...
Камера на лыжном шлеме зафиксировала, как мальчика накрыло 5 футами снега
Гиллон Кэмпбелл вместе со своей супругой катались во Франции на лыжах, когда случилось это ужасное событие, чуть не лишившее жизни мальчика, сообщает портал...