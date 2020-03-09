Обнаженная россиянка попыталась поймать такси

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В Уфе обнаженная девушка попыталась поймать такси, сообщает ГТРК «Башкортостан».

На кадрах видна девушка, которая, выбегая на дорогу в одних трусах, пытается остановить такси или маршрутку. Удалось ли россиянке в итоге уехать, не уточняется.

В сентябре прошлого года, как сообщал сайт Bash.news, в Уфе произошел похожий случай: тогда обнаженная девушка стояла посреди улицы и молилась. Летом 2018 года в центре города заметили голую блондинку, которая прохаживалась по проезжей части, писала «Комсомольская правда».