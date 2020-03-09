На Волині злодій через горище проник до будинку пенсіонерки і викрав чималу суму грошей

На Волині злодій викрав з будинку пенсіонерки понад 20 тисяч гривень.

Так, 8 березня, до поліції із заявою звернулася 69-річна жителька Турійського району, — пише ГУНП у Волинській області.

Жінка розповіла, що невідомий через горище проник до її будинку та викрав гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 20 тис. грн.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 27-річний односелець потерпілої. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Викрадені гроші вилучили.

До слова, зловмисник з лютого цього року перебував у розшуку за вчинення крадіжки, і переховувався від виконання вироку суду.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.