В России новый Geely Coolray оценили в 1,5 млн рублей

Новый компактный кроссовер Geely Coolray, прием заказов на который в России уже начался, будет стоить 1 449 990 рублей за предтоповую версию Flagship. Самый дорогой вариант Flagship Sport со спортивным декором обойдется на 50 тыс. рублей дороже. Такие цены назвали дилеры Geely в Москве, Орле и Сургуте.

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на портал «Китайские автомобили», одному из читателей уже предложили купить Coolray, но есть ли ПТС на автомобиль, он не уточнил.

Любопытно, что в соседней Белоруссии новинка стоит куда дешевле. К примеру, версия Comfort, которой в России не будет, оценивается в 40 900 белорусских рублей (1 233 333 российских рублей по текущему курсу), а топовая Flagship предлагается к продаже за 43 900 белорусских или 1 324 000 российских рублей.

Напомним, кроссовер Coolray – первая модель китайской марки, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo. Специально для нашего рынка этот мотор дефорсировали со 177 лошадиных сил до налоговыгодных 150-ти, «подружив» его с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями мокрого типа.

О составе и особенностях топовых комплектаций Geely Coolray для российского рынка мы писали в предыдущем материале.