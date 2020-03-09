Volvo готовит два новых кроссовера

В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда. Об этом стало известно Automotive News на дилерской конференции Volvo в Лас-Вегасе.

Первой новинкой, как сообщают «Автоновости дня», станет Volvo C40, который, судя по индексу, будет представлять собой купеобразную версию компактного кроссовера XC40. Новинка должна получить заниженную к корме крышу, фонари в новом дизайне и радиаторную решетку от XC40 Recharge, скрывающую под собой комплекс ультрасовременных датчиков, камер и радаров фирменной сенсорной платформы ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Предполагаемая дата старта продаж C40 – вторая половина 2021 год.

Volvo XC100 – самый дорогой и роскошный кроссовер марки, дебютирует ровно через два года – во второй половине 2023-го. Платформу, основные узлы и агрегаты он разделит с нынешним флагманом XC90, а купить его, как пишет «Профиль», можно будет с семиместным (с трехместным диваном на втором ряду) или шестиместным салоном.

Согласно новой стратегии Volvo, в моторную гамму обоих кроссоверов войдут только электрические и гибридные силовые установки, поэтому традиционных, привычных для нас ДВС можно не ждать.