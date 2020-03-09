Cadillac готовит новый флагманский седан Celestiq

Концерн General Motors определился с названием нового флагманского седана Cadillac, дата премьеры которого до сих пор держится в секрете. Модель Celestiq объединит в себе лучшие дизайнерские и инженерные наработки последних новинок бренда.

Полноразмерный флагманский седан Cadillac Celestiq построят на новой масштабируемой платформе и оснастят фирменной батарейной системой Ultium нового поколения. Внешне он будет похож на лифтбек вроде Audi A7 с нисходящей к багажнику крышей, а в дизайне будут использованы стилистические решения первого электромобиля Cadillac – кроссовера Lyriq.

В салоне новинки наверняка появится гигантский сенсорный дисплей, увенчанный дорогой отделкой из натуральной кожи и дерева. О цене такой машины пока можно только догадываться, но, судя по тому, что собирать модель планируется вручную и строго ограниченным тиражом, она будет намного дороже всех «соседей» по линейке.